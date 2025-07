Rugby, tracollo del Galles nel ranking dopo il ko con Giappone

Il primo weekend dei test match estivi non ha regalato grosse sorprese, ma nonostante ciò un paio di risultati hanno rivoluzionato il ranking mondiale del rugby. In particolare sono state le vittorie di Giappone e Inghilterra a cambiare la faccia alla classifica della palla ovale.

In vetta resta il Sudafrica, che rimane a 92.78 punti dopo la vittoria sull’Italia ed è seguita dalla Nuova Zelanda, che con 90.98 punti consolida il suo secondo posto. Resta al terzo posto l’Irlanda che con la vittoria in Georgia non muove la sua classifica a 89.83 punti. Resta al quarto posto la Francia, che perde qualche punto decimale a 88.90 dopo il ko con gli All Blacks.

Il primo cambio arriva a cavallo della top 5, con l’Inghilterra che con 86.72 punti sale al quinto posto e supera proprio l’Argentina, battuta a La Plata e che scende a 82.98 punti. Al settimo posto si conferma la Scozia, a quota 82.36, mentre si conferma ottava l’Australia, con 82.08 punti, precedendo le Fiji, mentre resta decima l’Italia con 77.77 punti.

Fuochi d’artificio in classifica fuori dalla top 10. La Georgia è undicesima con 74.69 punti, ma alle sue spalle crolla il Galles, che con il ko in Giappone scende a 72,65 punti e si vede superare proprio dal Giappone e le Samoa, passando dalla dodicesima alla quattordicesima piazza. Gli USA che chiudono la top 15.

RANKING RUGBY AL 7 LUGLIO

1 Sudafrica 92.78

2 Nuova Zelanda 90.98

3 Irlanda 89.83

4 Francia 88.90

5 Inghilterra 86.72

6 Argentina 82.98

7 Scozia 82.36

8 Australia 82.08

9 Fiji 79.52

10 Italia 77.77

11 Georgia 74.69

12 Giappone 73.70

13 Samoa 72.68

14 Galles 72.65

15 USA 70.02

17 Spagna 67.34

18 Uruguay 67.06

16 Portogallo 66.44

19 Tonga 65.46

20 Romania 64.61