Kalle Rovanpera chiude al comando il sabato del Rally di Finlandia e vede il successo in casa

Il padrone di casa per eccellenza, Kalle Rovanpera, vede ormai il successo nel Rally di Finlandia, nono appuntamenti del Mondiale WRC 2025. Sullo sterrato attorno a Tartu il pilota del team Toyota ha disputato un’altra giornata di altissimo livello, risultando veloce in ogni stage e, soprattutto, tenendosi lontano dai guai.

Lo scandinavo in vista dell’ultima giornata di gare precede il giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris) per 36.1 secondi, quindi terzo il francese Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) a 42.9. Quarta posizione per il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a a 44.4, quinta per il padrone di casa Sami Pajari (Toyota GR Yaris) a a 59.2. Per parecchio terreno il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) che ora si ritrova a 1:54, quindi a 2:23 il francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20).

LA GARA

Il sabato del Rally di Finlandia ha preso il via con la SS11 Parkkola 1 di 15.51 chilometri che ha visto il successo di Kalle Rovanpera con 2.9 secondi di vantaggio su Elfyn Evans, quindi terza posizione per Thierry Neuville a 3.4 e quarta per Adrien Fourmaux a 3.7. Si è passati poi alla SS12 Västilä 1 di 18.94 chilometri con una nuova affermazione di Kalle Rovanpera con 3.7 su Thierry Neuville e 4.3 su Adrien Fourmaux. La mattinata è proseguita con la SS13 Päijälä 1 di 20.19 chilometri con Thierry Neuville che svetta con 9 decimi su Takamoto Katsuta e 1.4 su Adrien Fourmaux. È stata poi la volta della SS14 Leustu 1 di 16.44 chilometri e di nuovo Kalle Rovanpera davanti a tutti con 6 decimi su Adrien Fourmaux e 1.1 su Elfyn Evans.

Il pomeriggio è ripartito con la SS15 Parkkola e Sebastien Ogier svetta con 4 decimi su Ott Tanak e 1.0 su Elfyn Evans. Quarto Kalle Rovanpera a 1.2 subito davanti a Thierry Neuville quinto a 1.4 e Adrien Fourmaux a 2.6. Sesto impegno di giornata la SS16 Västilä 2 che ha visto il successo di Sami Pajari con 4 decimi sul connazionale Kalle Rovanpera e 1.0 su Takamoto Katsuta, mentre è quarto Elfyn Evans a 1.8. Perde 1:38 per una foratura Thierry Neuville. Si è passati poi alla SS17 Päijälä 2 con di nuovo Kalle Rovanpera al comando con 4 decimi su Thierry Neuville e 2.7 su Elfyn Evans, mentre è quarto Sebastien Ogier a 3.2. Il sabato del Rally scandinavo si è concluso con la SS18 Leustu 2 e l’ennesimo successo di Kalle Rovanpera con 1.5 su Takamoto Katsuta e 1.6 su Thierry Neuville.