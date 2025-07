Rally Estonia 2025: Oliver Solberg in testa con la Toyota dopo otto speciali, segue Ott Tanak

Dopo la giornata iniziale di ieri, con la prima speciale conquistata dal belga Thierry Neuville (Hyundai), il Rally di Estonia 2025, ottavo appuntamento del Mondiale WRC, ha vissuto oggi un day 2 con ben sette tappe speciali. La prima della giornata, di 24.35 chilometri, è stata conquistata dallo svedese Oliver Solberg che, con la sua Toyota, ha anticipato Kalle Rovampera (Toyota,+05.3) e Thierry Neuville (Hyundai,+05.6).

Lo svedese è poi stato beffato, nella speciale numero tre, dalla Hyundai di Ott Tanak che si è aggiudicato la prova per soli 00.2 centesimi. Terza posizione per il leader del Campionato Elfyn Evans (Toyota,+02.6). Oliver Solberg ha poi continuato la sua giornata quasi perfetta vincendo anche la SS4, sullo stesso tracciato della speciale due. La sua Toyota ha nuovamente anticipato quella di Rovampera (+02.8) e la Hyundai di Tanak (+03.2).

La speciale numero cinque ha visto nei primi tre posti gli stessi piloti ma in posizioni diverse. È stato infatti il padrone di casa Ott Tanak ad anticipare Oliver Solberg (+00.9) e Kalle Rovampera (+0.16). Lo svedese della Toyota è rimasto in testa alla classifica virtuale anche al termine della sesta prova speciale, conclusa in seconda posizione alle spalle del francese Adrien Fourmaux (Hyundai).

C’è stato spazio addirittura per il tris di Solberg che ha trionfato anche nella SS7, anticipando la Hyundai di Fourmaux (+00.3) e quella di Neuville (+1.2). L’ultima brevissima speciale (1.72 km) è stata conquistata proprio dal belga, con lo stesso tempo del giapponese Takamoto Katsuta (Toyota). Oliver Solberg non conclude neanche tra i primi 10 piloti ma in virtù dei distacchi minimi resta al comando del Rally di Estonia 2025 dopo otto speciali.