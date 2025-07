Oliver Solberg mette le mani sul Rally d’Estonia, Ott Tanak sulla classifica generale

Oliver Solberg non si distrae e centra il successo nel Rally d’Estonia, nono appuntamento del Mondiale WRC 2025. Dopo aver dominato la scena in lungo ed in largo nei giorni scorsi, lo svedese della Toyota ha gestito nel migliore dei modi la domenica sullo sterrato di Tartu e ha quindi portato a casa il successo finale. Aveva una occasione e l’ha sfruttata davvero nel migliore dei modi in questo weekend baltico.

Oliver Solberg (Toyota GR Yaris) ha vinto il Rally di Estonia con un margine di vantaggio di 25.2 secondi sul padrone di casa Ott Tanak (Hyundai i20) quindi terzo il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 48.3.Quarta posizione per il finlandese Kalle Rovanpera (Toyota GR Yaris) a 55.6, quinta per il francese Adrien Fourmaux (Hyundai i20) a 1:33, mentre è sesto Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 1:43.

La classifica generale ora vede al comando Ott Tanak con 162 punti contro i 161 di Elfyn Evans che perde la testa della graduatoria. Terza posizione per Sebastien Ogier a 141, quarta per Kalle Rovanpera a 138, quinta per Thierry Neuville a 114.

LA GARA

La domenica del Rally baltico ha preso il via con la SS18 Hellenurme di 11.79 chilometri con il successo di Oliver Solberg con 1.6 secondi su Ott Tanak e 3.4 su Kalle Rovanpera. Quarto Elfyn Evans a 5.3, quinto Thierry Neuville a 6.2. La giornata è proseguita poi con la SS19 Kääriku 1 di 24.20 chilometri. Ennesimo successo di Oliver Solberg che precede Kalle Rovanpera per 3.1 secondi, quindi terzo Ott Tanak a 3.6, mentre è quarto Thierry Neuville a 6.9 a pari merito con Elfyn Evans.

Il Rally di Estonia si è concluso con la SS20 Kääriku 2 [Power Stage] con Kalle Rovanpera che mette tutti in riga con 1.4 su Ott Tanak e 2.5 su Oliver Solberg. Quarto Thierry Neuville a 2.6, quinto Elfyn Evans a 3.3. Esce di classifica per un problema tecnico, invece, Takamoto Katsuta.