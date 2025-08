Kalle Rovanpera vince il Rally di Finlandia e si porta a -3 da Evans in classifica generale

Kalle Rovanpera non sbaglia e si aggiudica la gara di casa, ovvero il Rally di Finlandia, nono appuntamento del Mondiale WRC 2025. Il ventiquattrenne nativo di Jyväskylä, dopo aver condotto la gara scandinava sin dalle prime fasi, nella giornata odierna ha difeso il suo ampio margine nei confronti degli avversari, centrando anche il successo nel Power Stage finale. Finalmente primo trionfo sul suolo amico per Rovanpera, che fa il bis dopo il Rally delle Canarie di inizio stagione.

Il portacolori della Toyota ha dominato la scena chiudendo con un margine di vantaggio di 39.2 secondi nei confronti del giapponese Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris), mentre in terza posizione troviamo il francese Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) a 45.1. Quarta posizione per il britannico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris) a 48.1, quinta per il padrone di casa Sami Pajari (Toyota GR Yaris) a 1:18, sesta per il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 2:01, mentre chiude lontanissimo l’estone Ott Tanak (Hyundai i20) a 7:38.

Dopo la tappa finlandese la classifica generale diventa davvero clamorosa. La graduatoria del Mondiale Rally ora vede di nuovo al comando Elfyn Evans con 176 punti contro i 173 di Kalle Rovanpera. Terza posizione per Sebastien Ogier con 163 a braccetto con Ott Tanak. Quinto Thierry Neuville a quota 125.

LA GARA

La giornata conclusiva della corsa scandinava ha visto solamente due stage. Si è partiti con la SS19 Ouninpohja 1 di 23.98 chilometri con il successo di Eflyn Evans con 4 decimi su Sebastien Ogier e 6 su Kalle Rovanpera. Quarto Takamoto Katsuta a 1.7, quindi quinto Adrien Fourmaux a 2.7 con Thierry Neuville sesto a 3.5. Il Rally di Finlandia si è poi concluso con la SS20 Ouninpohja 2[Power Stage] che è andata a ripetere lo stage precedente, ma con l’obiettivo di decidere la corsa. Kalle Rovanpera cannibalizza anche l’ultima manche con 2 secondi su Takamoto Katsuta e 2.4 su Sebastien Ogier.