Carlos Alcaraz in finale a Wimbledon: “Sinner-Djokovic? Uno dei match più eccitanti, mi godo il momento”

Carlos Alcaraz ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-3, 7-6(6) e si è così qualificato alla finale di Wimbledon 2025, dove incrocerà il vincente del confronto tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Lo spagnolo è stato bravo ad annullare un paio di set-point nel quarto parziale e a chiudere i conti prima della potenziale frazione da dentro o fuori sull’erba londinese, meritandosi così il diritto di difendere il titolo conquistato dodici mesi fa sui sacri prati.

Carlos Alcaraz ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro: “È stato molto difficile, è stato duro giocare con Fritz: oggi era caldo e lui era al top della condizione. Sono contento di come ho giocato oggi perché non era facile, la pressione la puoi sentire. Nel quarto set ha avuto due set-point e con il servizio che ha Fritz non era semplice: sono orgoglioso di come ho risposto e del livello che ho messo in mostra”.

Il fuoriclasse spagnolo ha poi proseguito: “Il mio sogno è sempre quello di vincere e giocare a tennis nei tornei più importanti del mondo: sono queste le cose a cui penso, penso a giocare e non ai record. Terza finale consecutiva a Wimbledon? Non voglio pensare a domenica, calma. Voglio godermi il momento e godermi di essermi qualificato alla finale per il terzo anno di fila. Ora mi prendo il mio tempo per godermela con il mio team e poi avrò tempo per pensare a domenica“.

Il numero 2 del mondo si è soffermato anche sull’altra semifinale, da cui uscirà il suo avversario nell’atto conclusivo. Il detentore del trofeo incrocerà o Jannik Sinner o il serbo Novak Djokovic: “Sinner-Djokovic è uno dei match più eccitanti che si possono vedere. Ho cercato di vedere Djokovic il più possibile durante la sua carriera e poi l’ho iniziato a incontrarlo. Vedrò la partita e vedremo chi ne uscirà“.