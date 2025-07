L’Italia ha tanti giovani emergenti nel mondo dell’atletica. Tra questi, due sono fratello e sorella. Stiamo parlando di Alice e Francesco Pagliarini che si stanno facendo sempre più largo nel mondo dello sprint a livello juniores, con ottime prospettive anche in ottica futura. I due atleti marchigiani sono stati ospiti nell’ultima puntata di Sprint2u, in onda sul canale Youtube di OA Sport.

I due Pagliarini iniziano il loro racconto da un bilancio del momento. Alice: “Nel 2024 avevo iniziato in maniera molto buona ma, purtroppo, durante un raduno sono caduta e mi sono lesionata il crociato posteriore. Purtroppo questo intoppo mi ha portata a stare ferma per 10 mesi, nei quali non potevo assolutamente correre e, anzi, ho zoppicato anche per un po’. Non ho quindi potuto prendere parte ai Mondiali di Lima, ma non ho voluto cambiare rotta. Sono rimasta sempre positiva e tranquilla per superare al meglio quei tempi così duri. Quindi, dopo una settimana con un minimo di allenamento, mi sono presentata ai Campionati Italiani e ho fatto sesta. Dopodiché mi sono fermata di nuovo, riprendendo poi la preparazione a ottobre e novembre, dopo aver quasi perso un anno. Negli ultimi periodi sono arrivati due ottimi tempi. 11.47 sui 100 e 23.46 sui 200, Sono molto contenta di questi risultati, dato che dopo l’infortunio nessuno sapeva come mi sarei ripresa. Alla ripartenza, invece, ho visto subito che andavo bene. Non sento più dolore, anche se il danno subito sarà permanente e dovrò conviverci”.

Francesco: “Anche io sono molto contento di questo inizio di stagione. Ho ancora 17 anni e ho ancora bisogno di allenarmi bene e crescere. Qui lo facciamo con un bel gruppo che ci sta dando una mano importante. Ho fatto secondo nei 100 e quinto nei 200 nei Campionati italiani. Ho realizzato il mio personale in semifinale ma, alla fine dei 200, dopo 5 turni disputati, ero molto stanco e ne ho risentito. Poi c’era tanto vento contrario e a livello fisico l’ho sentito. Le gambe erano morte nel finale”.

A questo punto il prossimo obiettivo per i due fratelli Pagliarini saranno i Campionati Europei U20 che si disputeranno ad agosto a Tampere, in Finlandia. Alice: “Io farò solo i 100, mi concentrerò su quella gara. Ovviamente l’obiettivo è migliorare il personale e centrare una medaglia. Voglio una grande gare e penso che potrò fare bene. La 4×100? Ancora non sappiamo chi ci sarà ma, per come avevamo provato nel raduno, dovremo essere Dualla, io, Castellani e Valensin, un quartetto molto forte”.

Francesco: “Voglio disputare un Europeo di alto livello. Penso che arriverò all’evento al massimo della preparazione e proverò a migliorare il mio personale. Il sogno? Spero di arrivare in semifinale e poi in finale. La staffetta? Non so ancora chi ci sarà ma credo che potremo fare bene. Per me è la prima rassegna continentale, l’emozione non mancherà ma, come sempre, io cercherò di divertirmi”.

Nel caso di Alice, poi, ci sarà anche l’attesissimo Mondiale di Tokyo a settembre. Quest’anno la nativa di Fano ha fatto l’esordio con la nazionale assoluta alle World Relays di Guangzhou in Cina correndo la prima frazione della staffetta 4×100 mista in semifinale. “Una esperienza fantastica, il gruppo poi mi ha accolto benissimo. Ora non vedo l’ora di prendere parte ai Mondiali. Purtroppo non ho potuto gareggiare alla Coppa Europa perchè dovevo sostenere l’orale della maturità, peccato”.

