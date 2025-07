Zaynab Dosso piazza la rasoiata: crescita perentoria e record italiano avvicinato. Inizia il rilancio

Zaynab Dosso è in costante crescita dopo i problemi fisici riscontrati in chiusura della stagione indoor e che l’hanno costretto a rimandare l’avvio dell’avventura all’aperto, che culminerà con i Mondiali previsti a Tokyo nel mese di settembre. La primatista italiana dei 100 metri ha offerto una prestazione di grande efficienza sul rettilineo dello Stadio Enzo Blasone in occasione del Meeting Giuseppe Tomassoni a Foligno (in provincia di Perugia).

La velocista emiliana ha corso in un ragguardevole 11.07, spinta da un vento che soffiava a 1,9 m/s (appena al di sotto del limite di 2,0 m/s imposto dal regolamento per la ratifica delle prestazioni a fini statistici), alzando sensibilmente l’asticella rispetto alle ultime uscite: ha abbassato di ben quindici centesimi lo stagionale siglato un paio di settimane fa a Madrid in occasione degli Europei a squadre, che aveva fatto seguito al doppio 11.26 firmato in Diamond League tra Oslo e Stoccolma.

Si tratta della quarta prestazione della carriera preceduta da tre riscontri siglati l’anno scorso: 11.01 nella semifinale degli Europei di Roma, 11.02 a Savona e 11.03 nell’atto conclusivo della rassegna continentale nella Capitale chiuso con al collo la medaglia di bronzo. La Campionessa d’Europa e argento mondiale sui 60 metri in sala ha preceduto Ginevra Ricci (11.50) e la giovane promessa Alice Pagliarini (11.51 per la classe 2006).

Zaynab Dosso è poi tornata in pista per la finale, ma non è stata fortunata con la brezza e si è trovata di fronte un muro di vento contrario che soffiava a 0,5 m/s. La 25enne, allieva di Giorgio Frinolli, si è imposta con il tempo di 11.12, cinque centesimi peggio della batteria ma comunque quinta prestazione della carriera. Distanziate Alice Pagliarini (11.58) e Ilenia Angelini (11.73), mentre nella finale B le atlete hanno beneficiato di un vento a favore di 1,2 m/s e Megane Aprile si è inserita con il terzo crono (11.73).