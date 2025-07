Pallanuoto, il Setterosa si gioca il primo posto nel girone mondiale nel big match contro l’Australia

Non è un appuntamento da dentro o fuori, ma gli somiglia molto. Nella seconda giornata del girone A dei campionati del mondo femminili l’Italia, reduce dal 14-9 con cui ha superato la Nuova Zelanda, affronta a Singapore, fischio d’inizio previsto domani alle 11:35 con diretta tv su Rai 2 e Sky Sport Arena, l’Australia, che all’esordio ha annichilito la formazione padrona di casa.

L’importanza della posta in palio è certamente elevata perché aggiudicarsi il successo significa blindare quella prima posizione che garantirebbe l’accesso ai quarti di finale. L’ingresso diretto tra le prime otto garantisce la possibilità di avere più tempo per preparare la sfida chiave del torneo e l’opportunità di recuperare le energie mentali e fisiche spese nella prima parte del torneo.

La partita d’esordio con la Nuova Zelanda, formazione apparsa in netta crescita rispetto agli abituali standard di rendimento, ha messo in evidenza le difficoltà di una squadra nuova per tanti effettivi, in otto non avevano mai disputato una partita mondiale, ed una partenza apparsa decisamente a rilento. Il gruppo ha avuto però il merito di non disunirsi mai nel corso della contesa, ha saputo apportare i necessari correttivi ed è uscito alla distanza chiudendo poi il match con relativa tranquillità.

Indispensabile, al cospetto delle vicecampionesse olimpiche, operare una radicale inversione di marcia, presentarsi in acqua con un piglio ben diverso e la consapevolezza di dover affrontare, con il coltello tra i denti, una battaglia nella quale la posta in palio può essere già molto importante.

Quella oceanica è formazione ben strutturata, ottimamente disposta in acqua e completa in ogni ruolo. Le ragazze allenate da Rebecca Rippon si sono divertite in un allenamento agonistico ad alta intensità nella sfida d’esordio con Singapore. Un portiere straordinario come Gabi Palm, una fuoriclasse del calibro di Bronte Halligan, giocatrice unanimemente ritenuta tra le più forti del mondo, attaccanti come Charlize Andrews, Alice Williams e la mancina Abby Andrews rendono al meglio il valore di una compagine attrezzata per provare ad arrivare fino in fondo.