Dove vedere in tv Italia-Australia, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, streaming

La seconda giornata dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile vedrà proseguire la prima fase a gironi ed emettere i primi verdetti: nel Girone A il Setterosa e l’Australia, vittoriose all’esordio rispettivamente contro Nuova Zelanda e Singapore, si affronteranno per il primato nel raggruppamento.

Domenica 13 luglio, alle ore 11.35 italiane, nella sfida tra Italia ed Australia sarà in palio il primato nel Girone A: chi vincerà il raggruppamento andrà direttamente ai quarti di finale, mentre chi arriverà al secondo posto dovrà disputare gli ottavi di finale.

Il match Italia-Australia dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile, in corso a Singapore, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO ITALIA-AUSTRALIA PALLANUOTO FEMMINILE

Domenica 13 luglio

11.35 Girone A: Italia-Australia – Diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix

PROGRAMMA ITALIA-AUSTRALIA MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.