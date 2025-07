Dove vedere in tv Italia-Ungheria, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario quarti di finale, programma, streaming

L’Italia ha faticato a lungo nella piscina di Singapore prima di riuscire a battere la Cina con il punteggio di 13-11 nel playoff dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile. Il Setterosa era stato costretto al crossover in virtù del secondo posto nella fase a gironi, maturato dopo la sconfitta contro l’Australia, accompagnata dai nitidi successi contro la Nuova Zelanda e le modestissime padrone di casa. Le ragazze del CT Carlo Silipo si sono meritate il diritto di proseguire l’avventura nella rassegna iridata, qualificandosi ai quarti di finale dove se la dovranno vedere con l’Ungheria.

La nostra Nazionale partirà con gli sfavori del pronostico contro le magiare, che hanno dettato legge nel gruppo con Grecia, Giappone e Croazia. Il giovane gruppo azzurro ha le potenzialità per inseguire il colpaccio e prevalere in quella che è una grande classica del panorama internazionale. L’appuntamento è per sabato 19 luglio alle ore 13.10 italiane (le 19.10 locali), in palio la qualificazione alla semifinale da disputare verosimilmente contro la vincente del confronto tra la Spagna e l’Olanda (ampiamente favorita nello spareggio con la Nuova Zelanda).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Ungheria, quarto di finale dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai e Sky (canali dettagliati da definire); in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Singapore sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-UNGHERIA, QUARTI MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2025

Sabato 19 luglio

Ore 13.10 Italia vs Ungheria

PROGRAMMA ITALIA-UNGHERIA, MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai e Sky (canali dettagliati da definire).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW, World Aquatics Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.