Pallanuoto femminile, Mondiali 2025: risultati 15 luglio. La Spagna vince il Girone D, la Cina sulla strada dell’Italia

Si chiude la prima fase a gironi dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile: a Singapore il Setterosa batte per 32-5 le padrone di casa asiatiche ed avanza agli ottavi come seconda del Gruppo A. Le azzurre del CT Carlo Silipo affronteranno giovedì 17 luglio alle ore 10.00 italiane la Cina, terza nel Gruppo B dopo la sconfitta odierna patita nello scontro diretto contro i Paesi Bassi per 7-13.

Nel Gruppo A va direttamente ai quarti l’Australia, prima, che regola per 15-6 la Nuova Zelanda nel derby oceanico, mentre il primato nel Gruppo B era già stato conquistato dagli Stati Uniti, che oggi comunque vincono per 26-3 l’ultimo match contro l’Argentina.

Nel Gruppo C il primo posto era già stato centrato matematicamente dall’Ungheria, che oggi liquida la Croazia con il punteggio di 22-6, ed ai quarti attende proprio la vincente di Italia-Cina, mentre la seconda posizione è della Grecia, che supera il Giappone con lo score di 25-15.

Dallo stesso lato del tabellone delle magiare ci sarà la Spagna, che ottiene il primo posto nel Girone D dominando lo scontro diretto contro la Gran Bretagna per 16-7, mentre si qualifica agli ottavi la Francia, che arpiona il terzo posto grazie al successo contro il Sudafrica, sconfitto per 13-6.

RISULTATI MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2025

Martedì 15 luglio – 3a giornata fase a gironi

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – ARGENTINA-STATI UNITI (Girone B) 3-26

04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – GRECIA-GIAPPONE (Girone C) 25-15

06.10 PALLANUOTO FEMMINILE – SUDAFRICA-FRANCIA (Girone D) 6-13

07.45 PALLANUOTO FEMMINILE – GRAN BRETAGNA-SPAGNA (Girone D) 7-16

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – CINA-PAESI BASSI (Girone B) 7-13

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – AUSTRALIA-NUOVA ZELANDA (Girone A) 15-6

13.10 PALLANUOTO FEMMINILE – ITALIA-SINGAPORE (Girone A) 32-5

14.45 PALLANUOTO FEMMINILE – CROAZIA-UNGHERIA (Girone C) 6-22

CLASSIFICHE FINALI GIRONI MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE 2025

Girone A: Australia 9, Italia 6, Nuova Zelanda 3, Singapore 0.

Girone B: Stati Uniti 9, Paesi Bassi 6, Cina 3, Argentina 0.

Girone C: Ungheria 9, Grecia 6, Giappone 3, Croazia 0.

Girone D: Spagna 9, Gran Bretagna 6, Francia 3, Sudafrica 0.

CALENDARIO SECONDA FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA

Giovedì 17 luglio

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 13° posto 4A-4B (25) Singapore-Argentina

04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 13° posto 4C-4D (26) Croazia-Sudafrica

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Ottavi di finale 2A-3B (27) Italia-Cina

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Ottavi di finale 3A-2B (28) Nuova Zelanda-Paesi Bassi

13.10 PALLANUOTO FEMMINILE – Ottavi di finale 2C-3D (29) Grecia-Francia

14.45 PALLANUOTO FEMMINILE – Ottavi di finale 3C-2D (30) Giappone-Gran Bretagna

Sabato 19 luglio

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 15° posto perd. 25-perd. 26

04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 13° posto vinc. 25-vinc. 26

06.10 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 9° posto perd. 27-perd. 29 (33)

07.45 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 9° posto perd. 28-perd. 30 (34)

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Quarti di finale 1A-vinc. 29 (35) Australia-vinc. Grecia-Francia

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Quarti di finale 1B-vinc. 30 (36) Stati Uniti-vinc. Giappone-Gran Bretagna

13.10 PALLANUOTO FEMMINILE – Quarti di finale 1C-vinc. 27 (37) Ungheria-vinc. Italia-Cina

14.45 PALLANUOTO FEMMINILE – Quarti di finale 1D-vinc. 28 (38) Spagna-vinc. Nuova Zelanda-Paesi Bassi

Lunedì 21 luglio

03.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 11° posto perd. 33-perd. 34

04.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 9° posto vinc. 33-vinc. 34

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 5° posto perd. 35-perd. 36 (41)

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali vinc. 35-vinc. 36 (43)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali 5° posto perd. 37-perd. 38 (42)

15.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Semifinali vinc. 37-vinc. 38 (44)

Mercoledì 23 luglio

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 7° posto perd. 41-perd. 42

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 3° posto perd. 43-perd. 44

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 5° posto vinc. 41-vinc. 42

15.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale vinc. 43-vinc. 44