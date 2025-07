Pallanuoto femminile: tutto facile per il Setterosa che chiude il girone a valanga su Singapore

Una vera e propria passeggiata, come ci si attendeva alla vigilia. L’ultimo scoglio del girone preliminare dei Mondiali di pallanuoto femminile per il Setterosa era veramente molto soft: sfida alle padrone di casa di Singapore, presenti solo grazie al posto di Paese ospitante e davvero molto lontane dal top. La partita è senza agonismo o quasi, il 32-5 finale lo testimonia.

Le azzurre chiudono al secondo posto il Gruppo A (al comando l’Australia, che ha battuto il Setterosa nello scontro diretto): squadra tricolore che sarà costretta a giocarsi gli ottavi di finale, dopodomani contro la Cina. Sullo sfondo ci sono i quarti contro l’Ungheria.

Difficile raccontare un match totalmente a senso unico. I parziali sono la fotografia della partita: 8-0, 8-1, 6-1, 10-3. A segno tutte le giocatrici di movimento per l’Italia, top scorer Cocchiere con sei reti.

Italia-Singapore 32-5

Italia: Condorelli , Leone 2, Di Maria 3, Cordovani 2, Gant 1, Cergol 3, Giustini 3, Bianconi 4, Bettini 1, Ranalli 5, Cocchiere 6, Santapaola , Millo A 1, Meggiato 1. All. Silipo

Singapore: Ong Xuan , Tio Ji , Lho Yu , Yap 1, Koh Tingting , Lim Wuan , Yeo A 1, Lee H 2, Lee K , Ong Cheng , Wan 1, Lim A , Devi , Kho Xiao . All. Yu Lei

Arbitri: Kurosaki (Jpn), Gerasimov (Gbr)

Note

Parziali: 8-0 8-1 6-1 10-3 Superiorità numeriche dopo il primo tempo: Italia 0/0 + un rigore e Singapore 0/3. Per l’Italia in porta con il numero 13 Santapaola; in tribuna Gagliardi. Per Singapore nel quarto tempo Kho Xiao sostituisce in porta Ong Xuan.