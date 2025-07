Condotto da Alice Liverani con il supporto di Andrea Addezio, il nostro video esplora in modo semplice e completo le regole della pallanuoto: dai ruoli in vasca alle penalità, dalle evoluzioni del gioco alle strategie recenti. Nel video troverai: Campo, pallone, durate e attrezzature ⏱️ Ruoli chiave: portiere, centroboa, esterni Falli, espulsioni, rigori e gestione del possesso palla ⚠️ Novità (campo 25 m, possesso ridotto, VAR coach) Tattiche, transizioni e dinamiche aggiornate Perfetto per: Appassionati, nuovi tifosi, atleti e allenatori Chi desidera una guida aggiornata e completa in un solo video Guarda ora, lascia un ❤️ e iscriviti per altri video della serie DECADE! #pallanuoto #waterpolo #waterpololife #waterpoloworld #pallanuotoitalia #sport #regolepallanuoto #decade #guidepallanuoto