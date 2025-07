Oleksandr Usyk leggendario: Campione del Mondo indiscusso, Dubois steso di potenza. Padrone dei massimi

Oleksandr Usyk ha scritto una nuova pagina di storia del pugilato, laureandosi Campione del Mondo unico e indiscusso dei pesi massimi dopo aver sconfitto Daniel Dubois per KO al quinto round davanti all’attonito pubblico di Wembley. Il fuoriclasse ucraino si era presentato a Londra per difendere le cinture WBA, WBO, WBC mentre il padrone di casa aveva messo sul piatto la corona IBF: chi avrebbe vinto questo confronto sarà stato dichiarato il padrone totale della categoria regina e il ribattezzato The Cat si è meritato perentoriamente lo scettro con una micidiale combinazione che ha steso il rivale, rimasto in balia del favorito della vigilia per un quarto d’ora.

Il 37enne era già riuscito nell’impresa il 18 maggio 2024, quando ebbe la meglio su Tyson Fury per split decision a Riad. L’unificazione durò nei fatti un mese perché poi il Campione Olimpico di Londra 2012 aveva dovuto cedere la IBF su invito della Federazione Internazionale, rendendo vacante il titolo poi arpionato proprio da Dubois regolando Anthony Joshua. Nel frattempo l’ucraino si è ripetuto contro Fury e stasera ha rimesso insieme i pezzi del puzzle. L’ultimo a riuscirci prima di questa doppietta era stato Lennox Lewis nel 1999, a dimostrazione della complessità di questa impresa.

Quale sarà il futuro della categoria regina? Una nuova rivincita sembr improbabile vista la superiorità schiacciante e al momento non si vede un rivale degno di Usyk. Bisognerà aspettare i prossimi mesi per avere un nuovo quadro della situazione e capire chi si troverà davanti l’ucraino verso Natale o nel 2026. Il match odierno è stato a senso unico: il Campione del Mondo ha fatto la differenza con il gancio destro spesso doppiato, neutralizzando il jab di Dubois e poi facendosi sentire con il sinistro nella quarta ripresa. In avvio del quinto round ha colpito la tempia di Dubois con un violentissimo destro e ha mandato al tappeto l’avversario, che si è rialzato ed è poi stato nuovamente atterrato da Usyk con un micidiale sinistro, chiudendo così i conti.