Nuoto, Thomas Ceccon: “Faccio sempre lo stesso errore, non imparo mai. Oggi è il giorno più difficile”

Missione compiuta per Thomas Ceccon, impegnato nelle batterie dei 100 dorso uomini, nel secondo giorno di gare dei Mondiali 2025 di nuoto in corsie a Singapore. L’azzurro, reduce dalla finale centrata nei 50 farfalla e dalla conquista dell’argento con la staffetta 4×100 stile libero nel day-1, ha cercato anche stamane di gestire un po’ la situazione, ma per sua stessa ammissione ha un po’ ecceduto in questo.

Thomas, infatti, è rientrato nelle semifinali col 13° tempo di 53.65, non avendo mai una bracciata troppo intensa e rallentando in maniera molto chiara negli ultimi 20 metri. Diametralmente opposta la prova dell’altro azzurro, Christian Bacico, che ha ottenuto il suo personale di 52.72, togliendo ben sei decimi al suo limite precedente.

“Molto bravo Christian, gli voglio fare i complimenti. Certo, sono andati tutto molto forte. Io non ho molto da dire della prima prestazione perché commetto sempre gli stessi errori. Mi sono basato sulla prestazione del cinese, che alla fine è andato anche più piano di me“, ha dichiarato l’azzurro ai microfoni della Rai, in riferimento anche al riscontro di Xu Jiayu (14° in 53.73).

“Non imparo mai, avrei potuto nuotare un secondo meno e fare la stessa fatica che ho fatto, sono un po’ arrabbiato con me stesso. Purtroppo, questa cosa è dentro di me e non imparo mai. Sicuramente, quest’oggi è il giorno più difficile dell’intera settimana perché mi aspetta una doppietta impegnativa: finale dei 50 delfino e semifinale dei 100 dorso“, ha concluso Ceccon.