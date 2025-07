Nuoto, Thomas Ceccon fa ancora i calcoli ed entra in semifinale nei 100 dorso ai Mondiali. Ottimo Bacico

Seconda giornata di batterie iniziata alla World Aquatics Championships Arena di Singapore, sede dei Mondiali 2025 degli sport acquatici. Nel day-2 del nuoto in corsie Thomas Ceccon è tornato a essere protagonista, dopo un primo giorno piuttosto intenso, caratterizzato dalla qualificazione alla finale dei 50 delfino e dall’argento conquistato insieme ai ragazzi della 4×100 stile libero oro.

Il veneto è tornato a competere nella sua prova, i 100 dorso, distanza nella quale è campione olimpico in carica e primatista del mondo. Una heat alla “Ceccon”, ovvero gestendo e controllando anche un po’ troppo, visto il 13° tempo di ingresso in semifinale di 53.65, prendendo come riferimento il cinese Xu Jiayu che ha fatto peggio di lui (14° in 53.73). Entrambi entrati col brivido nel penultimo atto.

Nella sessione serale ci sarà da riordinare le idee dal momento che gli altri hanno già manifestato dei segnali di vitalità. A svettare troviamo il francese Yohann Ndoye-Brouard in 52.30 a precedere il russo Kliment Kolesnikov (52.57) e l’ungherese Hubert Kos (52.60). Nove gli atleti a nuotare sotto i 53″ e tra questi anche un ottimo Christian Bacico.

Per l’altro azzurro presente un grandissimo miglioramento, visto il suo personale di 53.42. Bacico, infatti, ha stampato il crono di 52.72, sbriciolando letteralmente il suo limite precedente (6 decimi più veloce) e stampando il quinto crono di ingresso alle semifinali. L’ambizione è quella di centrare l’accesso alla finale, ma non sarà semplice.