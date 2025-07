La 4×100 stile libero maschile non smette di stupire e conferma, anche ai Mondiali di Singapore 2025, di essere una delle certezze assolute del nuoto italiano. Con una gara di straordinario spessore, il quartetto formato da Carlos D’Ambrosio, Thomas Ceccon, Lorenzo Zazzeri e Manuel Frigo conquista una prestigiosa medaglia d’argento, la terza consecutiva a livello iridato, nuotando in 3’09”58, nuovo record italiano.

Un risultato che certifica l’ennesima presenza sul podio mondiale – la quarta consecutiva per l’Italia nella specialità – e che allunga una striscia di successi iniziata nel post-Covid: argento olimpico a Tokyo 2021, bronzo mondiale a Budapest 2022, argento mondiale a Fukuoka 2023, argento a Doha 2024 e adesso ancora argento a Singapore. Una costanza ad altissimo livello che, sommata ai podi continentali, rende questa staffetta una delle più vincenti della storia azzurra.

L’impresa è firmata da un mix perfetto tra giovani emergenti e colonne della Nazionale. Il nome nuovo è Carlos D’Ambrosio, 18 anni, al debutto mondiale, capace di migliorarsi due volte in un giorno: 47”96 in batteria e poi 47”78 in finale, nuovo record italiano juniores. Terzo frazionista, ha dato la spinta necessaria per il sorpasso che ha lanciato la rimonta.

Prima di lui, Ceccon aveva aperto in 47”10, mantenendo l’Italia in scia degli Stati Uniti e dell’Australia. Poi Zazzeri, con una frazione magistrale in 47”36, ha rimesso l’Italia al secondo posto, permettendo a Frigo (47”34) di contenere l’assalto statunitense e chiudere alle spalle dell’Australia, che ha vinto in 3’08”97 grazie a un finale mostruoso di Kyle Chalmers (46”53). Terzi gli Stati Uniti (3’09”64), ai piedi del podio la Gran Bretagna (3’10”73).

Ma all’orizzonte c’è un’altra speranza, o forse meglio, una certezza da recuperare: Alessandro Miressi. Il torinese, colonna della staffetta e argento mondiale nel 2024, non ha trovato la condizione ideale in questa prima parte di stagione e ha mancato la qualificazione. Ma punta a tornare in grande stile, magari già all’Europeo in vasca corta a dicembre. Se rientrerà al meglio, il quartetto azzurro potrebbe diventare ancor più competitivo e, chissà, interrompere la serie di argenti.

Nel frattempo, l’Italia festeggia il 199° podio della storia azzurra ai Mondiali di nuoto, e si interroga: chi conquisterà la medaglia numero 200? Una staffetta così, solida, affiatata e completa, potrebbe anche riuscirci nei prossimi giorni nella mista, o lanciare definitivamente il sogno oro per il prossimo quadriennio. Una cosa è certa: la 4×100 sl è il simbolo di una Nazionale che non si accontenta e guarda sempre avanti. Con un D’Ambrosio in più. E, magari, un Miressi ritrovato.