Nuoto, Simona Quadarella convince nei 1500 sl e si giocherà una medaglia in finale

Una brillante Simona Quadarella ha gareggiato quest’oggi nelle batterie dei 1500 stile libero femminili, nella seconda giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. La romana, oro nell’ultima edizione della rassegna iridata di Doha su questa distanza, ha saputo leggere la situazione della seconda e penultima heat nella quale era inserita.

La romana, infatti, inizialmente ha preso come riferimento la tedesca Isabel Gose ma, compreso il ritmo troppo lento della tedesca, si è messa a distanza di circa 2″ dall’australiana Lani Pallister. Entrambe sono andate alla stessa velocità, con un avvicinamento di Simona dettato da un calo probabilmente volontario dell’aussie, che ha un po’ gestito. Alla fine della fiera sono venuti fuori dei tempi ottimi da parte di entrambi: 15:46.95 per Pallister e 15:47.43 per Quadarella.

Degno di nota il fatto che per Simona questo sia stato di gran lunga il miglior tempo dell’anno, ricordando il 15:54.23 nuotato al Trofeo Settecolli a Roma. Un ottimo viatico in vista di quel che sarà domani, tenuto conto del terzo tempo di ingresso nell’atto conclusivo.

Neanche a dirlo, davanti a tutte, troviamo la fuoriclasse americana Katie Ledecky che con grandissima facilità ha nuotato un crono da 15:36.68, facendo capire che il suo sesto oro mondiale in questa specialità è prenotato. Molto difficile pensare che Pallister e Quadarella possano contrastarla.

Per quanto riguarda, invece, la lotta per i restanti gradini bisognerà tener conto della sorprendente atleta di Singapore, Gan Ching Hwee (16:01.29), della cinese Li Bingjie (16:02.31), argento nei 400 sl davanti a Ledecky in questa sede, dell’australiana Moesha Johnson (16:05.13), formidabile nelle acque libere (oro nella 5 e nella 10 km), della francese Anastasia Kirpichnikova (16:06.97) e dell’altra cinese Yang Peiqi (16:08.19). Esclusa Gose col nono tempo (16:08.41). Teutonica, bronzo olimpico davanti a Quadarella a Parigi, che ha probabilmente ha pagato le fatiche del nuoto di fondo.