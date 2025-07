Nuoto, Carlos D’Ambrosio: “Ho rischiato troppo nella batterie, in semifinale voglio fare meglio”

Un passaggio di turno col brivido per Carlos D’Ambrosio nelle batterie dei 200 stile libero maschili, nella seconda giornata di gare dei Mondiali 2025 di nuoto in corsie a Singapore. Il 18enne azzurro ha interpretato la sua prova in maniera un po’ troppo controllata, prendendo probabilmente come riferimento il cinese Pan Zhanle, suoi vicino di corsia.

L’asiatico però è stato protagonista di una prestazione incolore e D’Ambrosio, per sua fortuna, ha compreso nell’ultimo 50 metri che dovesse assolutamente cambiare ritmo. Un mutamento di spartito decisivo per ottenere l’ultimo tempo di ingresso al penultimo atto di 1:46.67.

“Ho rischiato un po’ troppo, ma pensavo di fare meno. Nell’ultimo 50 metri ho un po’ accelerato, ma in semifinale sarà tutta un’altra gara“, ha raccontato Carlos ai microfoni della Rai. Reduce dall’argento nella 4×100 sl di ieri, l’azzurrino ha rivelato: “Ho un po’ messo da parte il cellulare, non voglio troppe distrazioni, perché mi aspetta una settimana di gare intensa“.

In vista della semifinale ha aggiunto: “So di poter fare meno in semifinale e sarà questo il mio obiettivo. Vedremo che tempo verrà fuori“. Sessione serale nella quale sarà anche l’altro italiano Filippo Megli, che al mattino ha stampato il tempo di 1:46.39.