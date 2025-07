Nuoto in tv oggi, Mondiali 2025: orari semifinali e finali 28 luglio, programma , streaming, azzurri in gara

Il Mondiale di nuoto 2025 è pronto a vivere domani la sua seconda giornata di gare. È stato un day-1 già corposo di eventi quello che ieri è stato disputato nella World Aquatics Championship Arena di Singapore, con i primi cinque titoli iridati assegnati. Oggi, lunedì 28 luglio, sarà nuovamente una giornata ricca di gare, con l’Italia protagonista.

Il Bel Paese ha iniziato la kermesse mondiale con l’argento nella 4×100 stile libero maschile, grazie alla squadra composta da Lorenzo Zazzeri, Manuel Frigo, Thomas Ceccon e l’esordiente Carlos D’Ambrosio. La seconda giornata offre al nostro paese nuove opportunità di medaglie, soprattutto con Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi.

Il campione veneto si giocherà la finale dei 50 farfalla maschili, con buone opportunità di salire sul podio. Ceccon non ha sprecato energie nella semifinale disputata ieri, ed oggi darà il massimo per conquistare l’oro mondiale. Nicolò Martinenghi sarà invece in gara nella finale 100 rana maschili, dopo l’incredibile semifinale di ieri. L’azzurro era stato inizialmente squalificato a causa di una gambata irregolare per poi essere successivamente riammesso all’ultimo atto.

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO 2025

Lunedì 28 luglio (orari italiani)

Sessione serale

13:02 100 rana uomini – Finale

13:11 100 farfalla donne – Finale

13:19 100 dorso uomini – Semifinali

13:29 100 rana donne – Semifinali

13:46 50 farfalla uomini – Finale

13:53 100 dorso donne – Semifinali

14:08 200 stile libero uomini – Semifinali

14:20 200 misti donne – Finale

ITALIANI IN GARA

13:02 100 rana uomini – Finale – Nicolò Martinenghi, Ludovico Viberti

13:11 100 farfalla donne – Finale – Nessuna italiana al via

13:19 100 dorso uomini – Semifinali – ev. Thomas Ceccon, Christian Bacico

13:29 100 rana donne – Semifinale – ev. Lisa Angiolini, Anita Bottazzo

13:46 50 farfalla uomini – Finale – Thomas Ceccon

13:53 100 dorso donne – Semifinali – ev. Anita Gastaldi

14:08 200 stile libero uomini – Semifinali – ev. Filippo Megli, Carlos D’Ambrosio

14:20 200 misti donne – Finale – Nessuna italiana al via

DOVE VEDERE I MONDIALI DI NUOTO 2025 IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle ore 13.00 alle 13.30 e su Rai 2 dalle 13.30. Per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, NOW

Diretta Live testuale: OA Sport