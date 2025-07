Dai suoi primi record giovanili (1’45″67 nei 200 sl!) al ruolo da protagonista in staffette azzurre medagliate, Filippo ci racconta come costruisce tecnicamente la sua prestazione e quali emozioni lo guidano verso Mondiali 2025. ✅ Risposte su: * la sua storia * le difficoltà di essere uno sportivo oggi in Italia * le sue partecipazioni olimpiche * gestione della pressione in staffetta – progetti futuri #FilippoMegli #Nuoto #Italia #Mondiali2025 #Staffette #RecordItaliano Conduce Alice Liverani con il supporto di Martina Bonacchi