Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri alla prova nella 10 km dei Mondiali 2025: temperature alte a Singapore

Si gareggerà? La domanda viene spontanea dopo quanto è accaduto nel day-1 dei Mondiali 2025 di nuoto di fondo a Singapore. Nelle acque libere dell’isola di Sentosa, le condizioni non sono tanto buone e, per questa ragione, gli organizzatori e la Federazione internazionale hanno stabilito l‘annullamento della 10 km femminile e il posticipo a domani, a partire dalle 04.15 italiane.

Programma cambiato, con la medesima gara al maschile che prenderà il via 30′ rispetto allo schedule originario (01.30 nostrane, le 07.30 locali). Ci saranno Gregorio Paltrinieri e Andrea Filadelli a lanciare il guanto di sfida. Per Greg un test probante, nell’ambizioso progetto di essere competitivo a Los Angeles 2028 nel fondo, piuttosto che in piscina.

Lo aveva detto il suo tecnico, Fabrizio Antonelli, nel corso del Trofeo Settecolli: “Se Paltrinieri avesse vinto una medaglia nella 10 km alle Olimpiadi di Parigi, molto probabilmente avrebbe detto addio alle gare. Il non aver centrato quell’obiettivo è uno stimolo ulteriore per continuare a competere“. Dichiarazioni che non sorprendono, nota la grande voglia di competere del carpigiano.

Un atleta che vive le sfide come fossero l’aria che respira ed ecco che la 10 km iridata sarà utile a capire lo stato dell’arte. Negli Europei in Croazia, l’azzurro aveva conquistato l’oro nella 5 km, faticando maggiormente nella 10, vedremo in questo caso cosa accadrà. Solitamente, le acque calde sorridono a Gregorio, ma visto il contesto sarà necessario anche comprendere quale sia la strategia migliore, per non essere in riserva nella fase decisiva.

Gli avversari non mancano di certo: l’olimpionico Florian Wellbrock insieme al vicecampione olimpico in carica Oliver Klemet per la Germania; il campione olimpico di Parigi Kristóf Rasovszky insieme al bronzo David Betlehem per l’Ungheria; i pluricampioni Marc Antoine Olivier e Logan Fontaine per la Francia. In questo contesto, Filadelli, vittorioso in Coppa del Mondo a Ibiza, vorrà essere della partita.