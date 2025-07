Nuoto di fondo, cambia il programma di gare ai Mondiali 2025 di Singapore

Questione di sicurezza per gli atleti. È questo quanto accaduto nella mattinata a Singapore, sede dei Mondiali degli sport acquatici. La questione si è posta nelle acque dell’isola di Sentosa, lì dove si assisterà alle gare del nuoto di fondo in questa rassegna iridata 2025. La prova che avrebbe dovuto dare il via alle danze era la 10 km femminile, con partenza alle 08.00 locali, le 02.00 italiane.

Ciò non si è verificato a causa dei livelli di qualità dell’acqua che superano la soglia di accettabilità. Così si esprime l nota pubblicata da World Aquatics. Per questo, onde evitare criticità importanti, si è stabilito un nuovo schedule per fare in modo che la competizione si possa tenere in condizioni accettabili per nuotatrici e nuotatori.

In altre parole, la 10 km femminile è stata posticipata a domani e il via è previsto alle 10.15 locali, le 04.15 italiane. La medesima specialità al maschile, originariamente prevista alle 08.00 locali (o2.00 italiane) del 16 luglio, è stata anticipata di trenta minuti proprio per l’inserimento della prova riservata alle donne.

A questo punto, si spera che non vi siano ulteriori contrattempi e che soprattutto ci sia regolarità nell’affrontare una distanza impegnativa, partendo dal fatto che sono previste temperature molto elevate. Non resta che attendere. Di seguito il nuovo programma di gare:

NUOVO PROGRAMMA GARE MONDIALI NUOTO DI FONDO 2025

Mercoledì 16 luglio (orari italiani)

Ore 01.30 10 km maschile

Ore 04.15 10 km femminile

Venerdì 18 luglio (orari italiani)

Ore 01.30 5 km femminile

Ore 04.00 5 km maschile

Sabato 19 luglio (orari italiani)

Ore 02.00 3 km Knockout sprint femminile

Ore 04.00 3 km Knockout sprint maschile

Domenica 20 luglio (orari italiani)

Ore 02.00 staffetta 4×1500 mixed

PROGRAMMA MONDIALI NUOTO DI FONDO 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211).

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport