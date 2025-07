Nuoto di fondo, Ginevra Taddeucci pilastro dell’Italia ai Mondiali. Un movimento femminile che necessita di volti nuovi

Il nuoto di fondo italiano si affaccia ai Campionati Mondiali di Singapore 2025 con grandi ambizioni, soprattutto in campo femminile, dove una figura in particolare si sta imponendo come punto di riferimento assoluto: Ginevra Taddeucci. La 27enne toscana è ormai la leader designata di un movimento che, negli ultimi anni, ha faticato a trovare ricambi all’altezza, ma che oggi può contare su una stella finalmente matura, completa e capace di fare la differenza nelle gare più importanti.

Dopo il bronzo olimpico conquistato a Parigi nella 10 km, Taddeucci ha affrontato con rinnovata fiducia la stagione 2025, confermandosi agli Europei di Stari Grad tra le grandi protagoniste del nuoto continentale: oro nella 5 km, argento nella 10 km e nella staffetta 4×1500. Un bottino importante, che certifica non solo la sua eccellenza tecnica ma anche una crescita mentale decisiva, frutto dell’esperienza internazionale e di una gestione sempre più lucida della gara.

A Singapore, Taddeucci sarà impegnata in tutte le distanze: 10 km, 5 km, la nuova e spettacolare 3 km a eliminazione diretta (ko system) e naturalmente la staffetta 4×1500, in cui l’Italia potrà giocarsi carte importanti anche grazie all’esperienza delle altre due veterane: Giulia Gabbrielleschi e Barbara Pozzobon. Entrambe hanno già dato molto al fondo azzurro e restano risorse preziose per costruire una squadra competitiva e affidabile.

Ma il futuro chiama, e il movimento femminile italiano ha urgente bisogno di rinnovarsi. I segnali incoraggianti non mancano. Antonietta Cesarano, ad esempio, è uno dei nomi più interessanti tra le giovani in ascesa: specialista in piscina sui 200 e 400 stile libero, potrebbe presto ritagliarsi uno spazio importante anche nelle acque libere, soprattutto nella 3 km ko system, distanza di transizione ideale per atlete con quel tipo di motore.

Anche a livello giovanile si intravedono prospettive incoraggianti. Ginevra Bagaglini e Viola Giraudo si sono messe in luce all’Europeo giovanile di Setubal, conquistando uno splendido argento nella staffetta. Il loro talento, unito a quello di altre giovani provenienti dalla vasca, rappresenta un serbatoio fondamentale da cui attingere per costruire il futuro azzurro in ottica Los Angeles 2028.

La sfida per l’Italia sarà quindi duplice: da un lato, confermare la competitività con le atlete più esperte, a partire proprio da Taddeucci; dall’altro, favorire l’inserimento graduale di nuovi volti capaci di sostenere il ricambio generazionale. Le acque di Singapore saranno un primo test in questa direzione: la profondità della squadra non è ancora ampia, ma l’ambizione e la qualità non mancano.

In un contesto mondiale sempre più competitivo, dove nazioni come Germania, Brasile e Paesi Bassi stanno investendo forte sul settore femminile, l’Italia può e deve restare protagonista. E la leadership di Ginevra Taddeucci, oggi più che mai, è il faro attorno al quale costruire una squadra all’altezza delle nuove sfide.