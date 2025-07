Nuoto, Italia chiude prima nella classifica per nazioni agli Europei giovanili 2025

Finita nell’album dei ricordi l’edizione 2025 degli Europei di nuoto giovanili. Sei giorni di gare nelle quali la Nazionale italiana ha concluso con 4 ori, 7 argenti e 3 bronzi, per un totale di 14 podi. Un riscontro buono, che conferma la bontà della profondità del movimento tricolore, valso il secondo posto nel medagliere alle spalle della Gran Bretagna (9 ori, 5 argenti e 5 bronzi), se non si considera la selezione russa (5 ori, 4 argenti e 4 bronzi).

Compagine tricolore che ha messo in evidenza alcune individualità di spicco come Emma Vittoria Giannelli, capace di salire sul podio in ben tre circostanze: due argenti negli 800 e nei 1500 stile libero e ieri, nell’ultimo giorno della competizione, bronzo nei 400 sl.

Il magico percorso di Bianca Nannucci, oro continentale nei 200 stile libero e nella staffetta 4×200 sl, che fa pensare che l’atleta possa essere una valida punta nel futuro della Nazionale A. Distanza in cui Alessandra Mao (classe 2011), ha chiuso nella prova a squadre in questione con una frazione lanciata da 1:57 impressionante.

Degni di menzione poi Michele Longobardo, autore del primato italiano juniores nei 200 rana e bronzo su questa distanza, e Daniele Del Signore, con due argenti nei 50 e 200 dorso e l’oro nella 4×100 sl. Bel Paese che per la presenze in finali e i risultati, ha ottenuto il primo posto della classifica per nazioni con 923 punti, davanti agli stessi britannici con 725 punti e alla Germania con 606 punti.