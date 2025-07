Nuoto artistico, Italia ai piedi del podio nell’acrobatico a squadre. Oro alla Cina

L’Italia resta ai piedi del podio nella finale dell’acrobatico a squadre open dei Mondiali 2025 di nuoto artistico, che si sono chiusi a Singapore: le azzurre sono quarte nella gara in cui l’oro va alla Cina davanti alle Atlete Neutrali B (di passaporto russo), seconde, ed alla Spagna, terza.

La Cina si impone con lo score di 229.0186, con 128.9186 per gli elementi e 100.1000 per l’impressione artistica, andando a precedere le Atlete Neutrali B (di passaporto russo), seconde a quota 224.7291 (96.1000 + 224.7291), a 4.2895 dalle cinesi.

Medaglia di bronzo per la Spagna, una delle tre squadre a schierare un uomo (oltre al Messico, quinto ed al Kazakistan, 12°) con il punteggio di 221.0962 (122.0462 + 99.0500), a 7.9224 dall’oro, mentre si classifica quarta l’Italia, che aveva chiuso i preliminari al terzo posto, con le azzurre che si fermano ai piedi del podio con lo score di 217.5667 (123.3167 + 94.2500), a 11.4519 dalle asiatiche.

CLASSIFICA FINALE

1 CHN – People’s Republic of China 24.6625 128.9186 100.1000 229.0186

2 NAB – Neutral Athletes B 25.0000 128.6291 96.1000 224.7291 4.2895

3 ESP – Spain 23.7500 122.0462 99.0500 221.0962 7.9224

4 ITA – Italy 24.0250 123.3167 94.2500 217.5667 11.4519

5 MEX – Mexico 24.2250 124.4876 92.3000 216.7876 12.2310

6 FRA – France 24.4000 121.0087 90.2500 211.2587 17.7599

7 UKR – Ukraine 24.0125 118.7731 90.4000 209.1731 19.8455

8 CAN – Canada 23.2125 112.1948 90.6000 202.7948 26.2238

9 USA – United States of America 20.4500* 104.5250 94.3500 198.8750 30.1436

10 JPN – Japan 20.0500* 100.3367 92.7000 193.0367 35.9819

11 NAA – Neutral Athletes A 21.3375 102.3608 85.0000 187.3608 41.6578

12 KAZ – Kazakhstan 19.8500* 95.3867 82.7500 178.1367 50.8819