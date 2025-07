Nuoto artistico, Ruggiero: “Medaglia sognata, avevo la febbre”. Piccoli: “Per chi ha fatto le ore piccole”

Lucrezia Ruggiero ed Enrica Piccoli hanno conquistato una splendida medaglia d’argento nel duo free ai Mondiali 2025 di nuoto artistico, risplendendo ancora una volta in campo internazionale dopo aver trionfato agli Europei poche settimane fa. Le azzurre hanno brillate con la loro “Ipnosi”, chiudendo con il punteggio di 278.7137 alle spalle delle spagnole Lilou Lluis Valette e Iris Thio Casas (282.6087).

Lucrezia Ruggiero ha espresso tutta la propria soddisfazione attraverso i canali federali: “Dietro a questa medaglia c’è tantissimo. È una medaglia tanto sognata quanto inaspettata. Pensate che questa mattina mi ero svegliata con un po’ di febbre. Non abbiamo mai mollato e volevamo stupire, tanto da modificare l’esercizio tra eliminatorie e finali per renderlo il più spettacolare possibile. Siamo doppiamente soddisfatte. Voglio ringraziare tutto il nostro team e la Federazione Italiana Nuoto perché se noi abbiamo i migliori mezzi a disposizione per prepararci è grazie a loro“.

Grande emozione anche da parte di Erica Piccoli: “Un trionfo che dedico alla mia famiglia che dall’Italia ha fatto le ore piccole per vedere tutte le gare. Sentire il loro sostegno seppur a distanza è stato fondamentale e mi ha trasmesso grande carica. Ci teniamo a ringraziare anche le Fiamme Oro di cui entrambe facciamo parte. Io veramente ancora non credo a quello che è successo: quando siamo salite in pedana non sapevamo i risultati delle altre e anche quando è arrivato il nostro non ho realizzato subito“.