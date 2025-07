NASCAR, la Cup Series continua a ‘girare a destra’ a Sonoma

Dopo Chicago si continua a ‘girare a destra’ per il tradizionale round di Sonoma. La NASCAR torna in California e si prepara per uno degli eventi più tradizionali del calendario, sicuramente uno dei più impegnativi ed esigenti per tutti i protagonisti della Cup Series.

Stiamo parlando di uno dei road course più noti alle stock car, presente per anni nel calendario come la sola alternativa agli ovali insieme al Watkins Glen International. L’impianto ha una metratura di 1.990 miles (3.203 km), intervallati da 12 interessanti curve. Come accaduto negli ultimi anni si continuerà ad utilizzare la versione ‘The Chute’ del circuito statunitense, un disegno che di fatto omette il ‘Carousel’. Il segmento in questione è stato utilizzato nell’era moderna della NASCAR Cup Series nel 2019 e nel 2021.

Martin Truex Jr (2013, 2018, 2019), Kyle Busch (2008, 2015), Daniel Suarez (2022) e Kyle Larson (2021, 2024) sono coloro che vantano almeno una gioia nella nota zona vinicola della California, tracciato presente nel calendario della NASCAR dal lontano 1989.

Attenzione alla vigilia del fine settimana a Chase Elliott (Hendrick Motorsports Chevrolet #9). Il georgiano potrebbe vincere anche la Toyota/Save Mart 350 dopo diversi tentativi falliti, un trofeo che obiettivamente manca nella vasta bacheca di uno dei piloti più amati dai tifosi.