MXGP, il round di Cechia potrebbe rivoluzionare la classifica. Lucas Coenen vuole il sorpasso su Febvre

Dopo un fine settimana di riposo torna in scena il Mondiale motocross 2025. Siamo ufficialmente nel momento clou della stagione e siamo pronti per vivere il Gran Premio della Cechia, quattordicesimo appuntamento del Mondiale MXGP. La situazione si scalda, e non solo per una mera questione legata alla colonnina di Mercurio.

Si gareggerà sul tracciato di Loket e saranno in palio punti quanto mai pesanti per la corsa verso il titolo della classe regina. Dopo la tappa del Gran Premio di Finlandia ci troviamo tra le mani una classifica generale letteralmente elettrizzante. Dopo l’infortunio di Tim Gajser temevamo di vivere un’annata monotona e segnata (contando anche l’addio di Jorge Prado) e, invece, il campionato sta diventando davvero spettacolare.

Al comando rimane il francese Romain Febvre, ma il suo margine di vantaggio si sta sempre più assottigliando. Il pilota della Kawasaki, infatti, si ritrova a quota 627 punti con Lucas Coenen che si è portato a quota 612, per cui a soli 15 punti di distacco. Negli ultimi 7 weekend, per fare un esempio, il belga ha recuperato punti sul rivale in ben 5 di queste occasioni, regalandoci una corsa al titolo.

Il calendario del Mondiale MXGP 2025 ci propone una doppietta quanto mai importante. Cechia e Belgio una dopo l’altra. 120 punti complessivi sul piatto che potrebbero modificare in maniera interessante la graduatoria generale. Romain Febvre deve assolutamente rispondere al lanciatissimo Lucas Coenen che, invece, vuole il primo sorpasso della stagione. Loket sarà lo scenario giusto?