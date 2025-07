MX2: Langenfelder può allungare nuovamente in Finlandia, Adamo costretto a reagire

Dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, disputato nello storico circuito di Matterley Basin due settimane fa, il Mondiale MX2 è pronto a vivere una nuova tappa del calendario. Sarà il GP di Finlandia, tredicesimo appuntamento stagionale, a mettere nuovamente di fronte i migliori piloti della categoria MX2. Sul circuito di Iitti-KymiRing, saranno messi in palio punti importantissimi in chiave classifica piloti, sempre guidata da Simon Langenfelder.

Il tedesco, alla guida della sua KTM, ha fatto bottino pieno in Gran Bretagna, conquistando tutti i punti a sua disposizione. Il teutonico ha dominato entrambe le gare, riuscendo anche ad imporsi sabato nella Qualifying Race. Langenfelder è così riuscito ad aumentare il suo vantaggio nel Mondiale, salendo a 575 punti conquistati.

Non è riuscito a tenere il passo del tedesco Andrea Adamo, reduce da un weekend tutt’altro che perfetto. Il siciliano ha concluso gara-1 in decima posizione e gara-2 in quarta piazza, conquistando solo 35 punti in Gran Bretagna. L’azzurro classe 2003 subisce dunque un colpo molto duro in ottica classifica piloti, trovandosi ora a 52 punti da Simon Langenfelder.

Il Gran Premio di Finlandia ritorna in calendario dal 2023, edizione nella quale proprio Andrea Adamo si aggiudicò la vittoria. L’italiano dovrà sfruttare al massimo il prossimo weekend, per cercare di accorciare sulla testa del Mondiale, quando mancano ancora otto appuntamenti alla fine della stagione. Sarà lotta a due per il GP oppure ci sarà spazio per delle sorprese?

Adamo deve indubbiamente anche guardarsi le spalle; il campione del mondo in carica Kay De Wolf è infatti a soli 18 punti di distanza, pronto all’assalto della seconda posizione. Tutto però è nelle mani di Simon Langenfelder, che in Finlandia, potrebbe dare una spallata decisiva al Mondiale. Vedremo cosa ci riserverà questo attesissimo weekend.