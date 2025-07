MX2, Andrea Adamo punta alla vittoria a Loket per avvicinarsi a Laengenfelder nel Mondiale

Dopo un solo weekend di stop riparte questo fine settimana (26-27 luglio) il Mondiale Motocross 2025 con il Gran Premio di Cechia, quattordicesimo round della stagione per la classe MX2. Si gareggia a Loket, su una delle piste più popolari e iconiche del calendario iridato, per un appuntamento che potrebbe rivelarsi davvero molto importante nella corsa a tre per il titolo.

Simon Laengenfelder, leader della generale, proverà a riscattare i risultati opachi dell’ultimo GP in Finlandia per consolidare la sua tabella rossa e fare un ulteriore passo avanti verso la conquista del primo Mondiale in carriera. Il tedesco del team Red Bull KTM Factory sarà sicuramente uno dei grandi favoriti per il successo in un contesto particolarmente congeniale al suo stile di guida come il fondo duro di Loket.

Terreno che dovrebbe però esaltare anche il suo compagno di squadra e primo inseguitore in classifica Andrea Adamo, reduce da un buon weekend in Finlandia che gli ha permesso di ritrovare un po’ di fiducia dopo il doppio passaggio a vuoto Kegums-Matterley Basin. Il siciliano, campione MX2 nel 2023, non più permettersi altri passi falsi se vuole continuare ad inseguire il titolo avendo un distacco di 43 punti da Laengenfelder.

Attenzione al “terzo incomodo” Kay de Wolf, campione mondiale in carica e sulle ali dell’entusiasmo dopo la strepitosa tripletta finnica al KymiRing, chiamato ad una performance solida sul fondo duro di Loket per poi andare all’attacco sulla sua amata sabbia nei due round successivi in Belgio e Svezia. Il neerlandese dell’Husqvarna è lontano 48 punti dalla vetta della generale.