MotoGP, Marc Marquez vola sul bagnato e domina le pre-qualifiche a Brno. Bagnaia in Q1

Marc Marquez continua a dominare la scena e completa un venerdì perfetto a Brno, firmando il miglior tempo non solamente nella prima sessione di prove libere al mattino ma anche nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Cechia 2025, valevole come dodicesimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il fenomeno catalano del team ufficiale Ducati ha dimostrato una netta superiorità sul bagnato dopo il diluvio che ha ritardato di 20 minuti l’inizio del turno.

Il leader del campionato ha fissato il limite in 2’03″935, confermandosi il punto di riferimento anche sul tracciato ceco e proponendo la sua candidatura al ruolo di favorito d’obbligo per il prosieguo del weekend in ogni condizione. Marc ha preceduto di quasi mezzo secondo la Honda del francese Johann Zarco, 2° a 469 millesimi dalla vetta grazie alla sua grande sensibilità su asfalto umido con gomme rain.

Sessione positiva anche per Yamaha, con Fabio Quartararo 3° a 0.530 e Jack Miller 6° a 0.781, e per Aprilia, con un solido Marco Bezzecchi 4° a 0.557 e soprattutto il campione del mondo uscente Jorge Martin 5° a 0.721 dopo il lungo stop per il grave infortunio del Qatar. Completano la top10 ed entrano direttamente in Q2 Joan Mir con la Honda, Enea Bastianini su KTM, Alex Marquez su Ducati (proprio grazie all’ultimo giro, dopo una caduta a pochi minuti dallo scadere) e Pedro Acosta con la KTM.

Niente da fare invece per Francesco Bagnaia, ancora in difficoltà sul bagnato come al Sachsenring e relegato al 13° posto con un distacco di un secondo e mezzo dal compagno di squadra. Pecco dovrà dunque passare dal Q1 proprio come l’altro ducatista italiano Fabio Di Giannantonio, addirittura 16° a 1.692 dal miglior tempo.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP CECHIA MOTOGP 2025

1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’03.935 12 20 308.5

2 5 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 2’04.404 12 20 0.469 0.469 300.8

3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’04.465 14 20 0.530 0.061 304.2

4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 2’04.492 18 19 0.557 0.027 310.3

5 1 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 2’04.656 14 20 0.721 0.164 306.8

6 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’04.716 15 18 0.781 0.060 303.3

7 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 2’04.811 18 20 0.876 0.095 302.5

8 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’04.878 13 20 0.943 0.067 309.4

9 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’04.993 18 18 1.058 0.115 307.6

10 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’05.218 12 20 1.283 0.225 310.3

11 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’05.257 20 20 1.322 0.039 303.3

12 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’05.305 13 20 1.370 0.048 303.3

13 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’05.440 11 18 1.505 0.135 306.8

14 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’05.473 18 18 1.538 0.033 304.2

15 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’05.500 13 20 1.565 0.027 304.2

16 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2’05.627 13 20 1.692 0.127 304.2

17 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’05.752 19 20 1.817 0.125 305.0

18 7 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 2’05.799 14 21 1.864 0.047 294.2

19 88 Miguel OLIVEIRA POR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’05.837 15 19 1.902 0.038 300.8

20 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’06.308 12 20 2.373 0.471 306.8

21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 2’06.482 12 19 2.547 0.174 300.0

22 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 2’06.805 13 17 2.870 0.323 300.8