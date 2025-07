MotoGP, Marc Marquez: “Secondo con un solo time attack? Significa che ci siamo”

Marc Marquez si è dovuto accontentare della seconda posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP della Cechia, dodicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di MotoGP in fase di svolgimento presso il circuito di Brno. Prestazione rocambolesca per lo spagnolo, il quale ha mancato l’ultimo attacco scivolando in maniera clamorosa all’entrata di curva 13.

L’attuale leader della classifica piloti ha così dovuto così cedere il passo ad un Francesco Bagnaia in grande spolvero, condividendo poi la prima fila anche con Fabio Quartararo, terzo classificato. Una volta arrivato al parco chiuso, lo spagnolo ha commentato quanto fatto, spiegando le ragioni della sua caduta.

“Zarco è caduto prima – ha detto Marquez ai microfoni di Sky Sport Italia -, io stavo staccando dritto, ho visto di colpo molta polvere, lì ho perso il focus per capire cosa fosse successo, sono andato lungo e mi si è chiuso davanti, ma il feeling è molto buono. Sono arrivato secondo con un time attack, significa che in realtà ci siamo”.

In occasione delle due gare il tema sarà quello degli pneumatici: “Si è visto già nella qualifying pratice che dopo il primo tentativo cala davanti e dietro, dobbiamo quindi ancora capire quale gomma usare sia per la Sprint che per la gara lunga“.