MotoGP, Marc Marquez: “Ho corso più rischi del dovuto, l’errore al via poteva costarmi caro”

Marc Marquez non sbaglia mai in uno dei suoi feudi. Il Cabroncito, infatti, festeggia dopo aver centrato il successo nella Sprint Race del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato del Sachsenring, con l’asfalto bagnato per la pioggia caduta lungo il corso della giornata, il pilota spagnolo sbaglia in partenza, si ritrova in quinta posizione, quindi passo dopo passo va a riprendere i fuggitivi e sorpasso Marco Bezzecchi all’inizio dell’ultimo giro per l’ennesimo successo stagionale. Il titolo iridato è ampiamente blindato ormai con +78 sul più immediato inseguitore, il fratello minore Alex.

La vittoria nella gara su distanza ridotta è andata al pilota del team Ducati Factory con un margine di 938 millesimi su Marco Bezzecchi, mentre completa il podio Fabio Quartararo a 4.3. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 4.6, quinto Jack Miller a 9.4, mentre è sesto Brad Binder a 11.7. Settima posizione per Johann Zarco a 12.0, ottava per Alex Marquez a 12.3 davanti a Pedro Acosta a 17.2 e Fermin Aldeguer che chiude la top10 a 18.7. Deludente prova per Francesco Bagnaia che non va oltre la 12a posizione a 20.3.

Al termine della Sprint Race sulla pista teutonica il pilota classe 1993 ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito: “Prima della gara avevo detto che, viste le condizioni, avrei voluto pensare solo al campionato. Per come sono andate le cose, effettivamente, l’ho fatto ben poco – sorride – Al momento del via ho commesso un errore di linea in curva 1 per un piccolo bloccaggio e ho perso diverse posizioni. Ho sofferto ma, con pazienza, ho ritrovato il giusto ritmo, come nelle prove, e sono stato in grado di risalire”.

Il pilota spagnolo prosegue nel suo racconto pensando anche a quello che vivremo domani (il Gran Premio scatterà alle ore 14.00): “Ci sono stati momenti importanti in questa gara. Quando ho passato Quartararo, per esempio, ho fatto di tutto per non dargli una seconda chance. Ho cercato di stare molto stretto alla Omega e ho quasi perso il controllo della moto al posteriore. Per fortuna sono rimasto in sella e ho tagliato il traguardo davanti a tutti. Cosa mi aspetto dalla gara di domani? Sarà lunga e, se il meteo sarà ancora questo, i rischi saranno tantissimi. Un motivo per respirare, concentrarmi e pensare davvero ad evitare ogni pericolo”.