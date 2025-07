MotoGP, inizia il weekend del Sachsenring. Marc Marquez si prepara per una inevitabile doppietta?

Si alza il sipario ufficialmente sul fine settimana del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tortuoso, e ben poco avvincente, tracciato del Sachsenring ci attende una giornata fondamentale per capire quali saranno i reali valori in pista. Il lay-out così particolare della pista teutonica potrebbe riservare sorprese. Ovviamente la Ducati sarà come sempre pronta a dettare legge, ma KTM, Aprilia, Yamaha e Honda vogliono inserirsi nella battaglia.

Quale sarà il programma della giornata sul circuito della Sassonia? La MotoGP darà il via al proprio venerdì alle ore 10.45 con la prima sessione di prove libere, come al solito della durata di 45 minuti. Si tornerà poi in azione nel corso del pomeriggio alle ore 15.00 per le fondamentali pre-qualifiche (della durata di 60 minuti), che andranno a comporre la top10 che nella giornata di domani potrà evitare la Q1 nel corso delle qualifiche.

Come arriviamo all’evento? Dopo la tappa di Assen la classifica generale vede sempre più al comando Marc Marquez che vola via con 307 punti contro i 239 del fratello Alex (che proverà a essere in pista dopo la caduta nella gara olandese), per cui con un bottino di 68 lunghezze di margine. Terza posizione per un Francesco Bagnaia chiamato al riscatto con 181 punti (ben -126 dal suo compagno di squadra), quindi Franco Morbidelli quarto con 139 e quinto il suo vicino di box Fabio Di Giannantonio con 136 davanti a Marco Bezzecchi, ottimo secondo ad Assen, con 121.

Gli spunti di interesse non mancheranno. Si gareggia in uno dei tracciati preferiti da Marc Marquez che qui ha vinto a ripetizione in ogni categoria. Ben 11 volte. Troppo semplice dire che il Cabroncito sia nuovamente lanciato verso una doppietta che, come se ce ne fosse bisogno, chiuderebbe definitivamente ogni discorso riguardante il titolo iridato. Con Alex alle prese ancora con l’infortunio di Assen, e un Pecco Bagnaia sempre più in crisi con la sua GP25, chi potrebbe insidiare il dominio dello spagnolo? Marco Bezzecchi e Fabio Quartararo vogliono provarci, assieme a Pedro Acosta. Ci riusciranno?