MotoGP, Jorge Martin rientra a Brno? “Ottime sensazioni nel test di Misano, felice di essere tornato”

Jorge Martin ha effettuato il suo ritorno in pista nella giornata di mercoledì 9 luglio, sostenendo un serio test sul tracciato di Misano Adriatico. È stata la vera prima uscita del Campione del Mondo in carica della MotoGP dopo quasi tre mesi, ovverosia dall’incidente patito durante il Gran Premio del Qatar dello scorso 13 aprile.

Lo spagnolo ha completato 64 giri, 29 al mattino e 35 al pomeriggio, in sella alla sua RS-GP venendo seguito dall’intero “stato maggiore” di Aprilia. Infatti erano presenti sia Massimo Rivola che Daniele Romagnoli, partiti poi per il Sachsenring, dove questo fine settimana si disputerà il Gran Premio di Germania, che potrebbe essere l’ultimo appuntamento senza Martinator, il quale scalpita per tornare in azione anche agonisticamente.

“Sono molto contento di essere tornato su una MotoGP dopo quasi tre mesi. Essere di nuovo in sella, dopo questo periodo difficile, è la cosa più importante. Ringrazio il team, ha fatto un gran lavoro, perché mi sono subito sentito a mio agio. Ho avuto ottime sensazioni in pista. Sono felice di sapere che presto potremo essere a Brno” ha dichiarato il ventiseienne iberico.

Dunque, Martin ha fatto intendere di voler rientrare già settimana prossima, in occasione del Gran Premio di Cechia. A Brno si correrà nel weekend del 18-20 luglio, dopodiché vi sarà un mese di pausa prima del successivo appuntamento, il Gran Premio d’Austria del 15-17 agosto. Si vedrà se, effettivamente, ritroveremo la moto griffata dal numero 1 sul cupolino in Moravia, oppure se si dovrà aspettare un altro mese.

Chiaramente, il pilota e il suo entourage nei prossimi giorni dovranno valutare accuratamente se è opportuno presentarsi in Cechia, oppure se sarebbe consigliabile attendere altre quattro settimane, in maniera tale da avere la certezza assoluta di consolidare il pieno recupero fisico e atletico. Di certo, lo spirito di Jorge è battagliero.

Nessuna novità, invece, sul futuro a medio termine di Martinator, che come sappiamo ha fatto valere (in maniera invero discutibile) una clausola contrattuale per lasciare Aprilia già alla fine del 2025. L’argomento sarà materia di discussione e – forse – di battaglia legale tra il centauro e la Casa di Noale nelle prossime settimane. Magari, la soluzione, giungerà proprio tra la Cechia e l’Austria…