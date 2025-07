MotoGP, i precedenti di Bagnaia a Brno. Per Pecco un podio e… una tibia fratturata

Nel fine settimana, la MotoGP tornerà a fare tappa in Cechia dopo cinque anni di assenza. L’autodromo di Brno ha rappresentato per anni un appuntamento fisso del Motomondiale, venendo però stralciato dal calendario dopo l’edizione 2020. Uno dei centauri più esperti in griglia è Francesco Bagnaia, che però non serba un buon ricordo della pista morava.

Difatti qui, proprio nel 2020, si fratturò la tibia destra cadendo sul finire della prima sessione di prove libere. Con il senno di poi, l’accaduto gli costò caro, perché gli impedì di partecipare al successivo double header tenutosi in Austria, dove avrebbe indubbiamente potuto essere protagonista. Il solo altro precedente in MotoGP, disputatosi nel 2019, vide Pecco concludere 12°.

Per quanto concerne le classi minori, l’esperienza in Moto3 è stata totalmente anonima. Due volte fuori dalla zona punti (2013 e 2014), un ritiro (2016) e un 12° posto – proprio come nella top-class – datato 2015 quale risultato più nobile nella prima categoria formativa.

È andata meglio in Moto2, nel biennio 2017-2018. Discreta settima piazza nell’anomala gara del 2017 (otto giri sull’asciutto, bandiera rossa per l’arrivo della pioggia e poi una sorta di Sprint di sole sei tornate disputate sul bagnato, ripartendo da capo con le posizioni in griglia determinate da quelle nel momento della sospensione).

Nel 2018 si è infine concretizzato l’unico podio di Bagnaia a Brno. Pecco fu terzo in volata dopo un’arcigna battaglia contro Miguel Oliveira (vincitore), l’allora compagno di squadra Luca Marini (secondo) e Lorenzo Baldassarri (quarto e ultimo del drappello giocatosi il successo).