MotoGP, Alex Marquez: “Non avevo molto dolore al dito. Era importante tenere dietro Bagnaia”

Alex Marquez ottiene un risultato forse insperato alla vigilia e chiude in seconda posizione il Gran Premio di Germania 2025, undicesimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Non al meglio dopo il recente infortunio di Assen alla mano sinistra (frattura scomposta del 2° metacarpo), lo spagnolo del team Gresini ha stretto i denti sull’asciutto per 30 giri tenendosi alle spalle la Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia e arrivando solamente dietro al fratello Marc.

Alex ha avuto il merito di non commettere errori, disputando una gara solida e approfittando così delle cadute di Fabio Di Giannantonio prima e di Marco Bezzecchi poi per balzare al secondo posto. Il 29enne di Cervera consolida dunque la sua piazza d’onore nella classifica generale del campionato, portandosi a +64 su Pecco Bagnaia, mentre la vetta del Mondiale è praticamente irraggiungibile (-83 da Marc).

“Non ho avuto molto dolore al dito, era rigido nella curve a sinistra che qui sono tante, poi avevo un po’ di stanchezza. Per il resto mi sono sentito abbastanza a posto. Sono riuscito a tenere Pecco dietro, che era importante per il campionato, quindi sono contento. Vediamo se possiamo arrivare a Brno in condizioni migliori“, racconta il catalano ai microfoni di Sky Sport.

“Con l’asciutto sei più sicuro sulla moto e non pensi tanto alle cadute. Oggi siamo stati fortunati perché sono caduti dei piloti davanti a noi, ma sono le gare. Adesso dobbiamo fare il massimo per arrivare meglio a Brno che è una delle piste dove ero veloce, adesso mi hanno detto che c’è molto grip dopo la riasfaltatura. Vediamo quanto possiamo migliorare in pochi giorni“, aggiunge Alex.