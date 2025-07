Moto3, Scott Ogden conquista la prima pole sul bagnato del Sachsenring. Guido Pini centra la prima fila

Scott Ogden ha conquistato la pole position del Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Mondiale di Moto3 2025, ma brilla anche la stella del nostro Guido Pini. Sul tracciato del Sachsenring, dominato dalla pioggia che continua a scendere sin dalle prime ore della giornata, abbiamo vissuto due manche davvero emozionanti, con i piloti che hanno sfidato il clima autunnale e una pista che, già complicata di suo, con il bagnato diventa davvero un terno al lotto. Per fare un esempio, una caduta in avvio di Q2 di Guido Pini ha provocato una bandiera rossa, avendo rovinato le protezioni di curva 8.

Il più veloce, come detto, è stato il britannico Scott Ogden (KTM CIP) alla prima pole position della carriera ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:35.001 con un margine di vantaggio di appena 42 millesimi sullo spagnolo David Almansa (Honda Leopard) mentre completa la prima fila un ottimo Guido Pini (KTM IntactGP) a 134 che, come detto, dopo la caduta ha saputo riprendersi e centrare un ottimo risultato.

Quarta posizione per lo spagnolo David Munoz (KTM Intact GP) a 154 millesimi dalla vetta davanti ai connazionali Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) quinto a 251 millesimi, Adrian Fernandez (Honda Leopard) sesto a 347 e Maximo Quiles (CFMoto Aspar) settimo a 355. Ottava posizione per il neozelandese Cormac Buchanan (KTM BOE) a 371 millesimi, nona per il britannico Eddie O’Shea (Honda Gryd) a 538, mentre completa la top10 lo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) a 603. Delude in 12a posizione il leader della classifica generale, lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) che accusa 630 millesimi dalla vetta.

Non va oltre la 19a posizione Nicola Carraro (Honda Snipers) che precede Leonardo Abruzzo (Honda GRYD). Si ferma in 22a posizione Riccardo Rossi (Honda Snipers) che chiude davanti a Stefano Nepa (Honda SIC58) e Dennis Foggia (CFMoto Aspar).

A questo punto la classe più leggera si concentra in vista della giornata di domani che vedrà la gara che, come consuetudine, prenderà il via alle ore 11.00 in vista di un grande spettacolo su un pista che permetterà sorpassi e contro-sorpassi uno dietro l’altro.