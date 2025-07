Moto3, David Munoz fa segnare il record della pista nelle pre-qualifiche al Sachsenring. Pini in top 14

David Munoz svetta nella pre-qualifiche valide per il GP della Germania, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2025 di Moto3 in fase di svolgimento questo fine settimana presso l’iconico circuito di Sachsenring. Grande prova per lo spagnolo che, nell’occasione, ha fatto segnare il nuovo record della pista scendendo in solitaria sotto il muro del minuto e venticinque secondi.

Andiamo con ordine: Il centauro della Liqui Moly Dynavolt Intact GP ha fatto segnare il tempo di 1:24.767, precedendo di 0.306 la Leopard Racing di David Almansa e di 0.405 la CIP Green Power di Scott Odgen, terzo dopo il primo posto nel turno inaugurale.

Benissimo poi il rookie Maximo Quiles (CFMOTO Gavotta Aspar Team), quarto a 0.453, arginando Jacob Roulstone (Reed Bull KTM TEch3), quinto a 0.497, Taiyo Furusato (Honda Team Asia), sesto a 0.548, ed Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo), settimo a 0.687. Leggermente più attardato il leader della classifica piloti, Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo), decimo a 0.799.

Da segnalare inoltre quanto fatto da Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), quattordicesimo con un ritardo di 1.006. Passeranno dal Q1 invece Nicola Carraro (Rivacold Snipers Team), quindicesimo a 1.018, Dennis Foggia (CFMOTO GAviota Aspar Team), sedicesimo a 1.138, Stefano Nepa (SIC58 Squadra Corse), diciottesimo a 1.348, e Riccardo Rossi (Rivacold Snipers Team), ventunesimo a 1.485.