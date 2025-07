Moto2, Celestino Vietti vola nelle pre-qualifiche del Sachsenring. 12° Tony Arbolino

Si sono appena concluse le pre-qualifiche della Moto2, valide per il Gran Premio di Germania, undicesimo appuntamento del Motomondiale 2025. Sul circuito del Sachsenring la miglior prestazione è stata fatta segnare da Celestino Vietti (SpeedRS Team) con il crono di 1:22.329, nuovo record della pista. Ottimi segnali per l’italiano in vista del prosieguo del weekend.

Il centauro azzurro è riuscito ad anticipare l’australiano Senna Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), che si è fermato a 130 millesimi dalla testa. Accede direttamente al Q2 anche il leader del campionato, Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), che chiude la sua prova in terza piazza a 277 millesimi da Vietti.

Quarto invece Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team) a 420, con lo spagnolo che è riuscito ad anticipare il connazionale Aron Canet (Fantic Racing Lino Sonego), quinto a 0.436. Completano poi la top 10 Ayumu Sasaki (RW-Idrofoglia Racing UP, +0.485), Filip Salac (Fantic Racing Lino Sonego, +0.494), Joe Roberts (OnlyFans American Racing Team, +0.509), David Alonso (CFMOTO Inde Aspar Team, +0.515) ed il suo compagno di squadra Daniel Holgado (+0.516).

Bene anche l’altro italiano in pista, Tony Arbolino: il centauro della BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 ha concluso la manche in dodicesima posizione (+0.532), conquistando l’accesso al Q2 di domani.