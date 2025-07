Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (23 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara

Mercoledì 23 luglio proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: il programma prevede le finali per il 1°, per il 3°, per il 5° e per il 7° posto del torneo di pallanuoto femminile, e la finale del duo tecnico misto ed i preliminari del duo libero femminile del nuoto artistico.

L’Italia vedrà scendere in acqua nella pallanuoto femminile il Setterosa nella finale per il 7° posto contro il Giappone, e nel nuoto artistico Filippo Pelati e Lucrezia Ruggiero nella finale del duo tecnico misto, ed Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero nei preliminari del duo libero femminile.

I Mondiali 2025 degli sport acquatici in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD (finale duo tecnico misto), Rai Sport HD (preliminari del duo libero femminile e finali 3° e 1° posto pallanuoto femminile), Sky Sport Uno (nuoto artistico e finali 3° e 1° posto pallanuoto femminile), Sky Sport Arena (finale 3° posto pallanuoto femminile e finale duo tecnico misto), Sky Sport Mix (nuoto artistico e finali 3° e 1° posto pallanuoto femminile), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play (nuoto artistico e finali 3° e 1° posto pallanuoto femminile), Sky Go (nuoto artistico e finali 3° e 1° posto pallanuoto femminile), NOW (nuoto artistico e finali 3° e 1° posto pallanuoto femminile), Eurovision Sport (finali 7° e 5° posto pallanuoto femminile), infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della finale del duo tecnico misto di nuoto artistico.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Mercoledì 23 luglio

04.02 NUOTO ARTISTICO – Duo libero femminile, preliminari (Enrica PICCOLI/Lucrezia RUGGIERO) – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 7° posto, Giappone-Italia – Eurovision Sport

11.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 3° posto, Stati Uniti-Spagna – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

13.32 NUOTO ARTISTICO – Duo tecnico misto, finale (Filippo PELATI/Lucrezia RUGGIERO) – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 5° posto, Australia-Paesi Bassi – Eurovision Sport

15.35 PALLANUOTO FEMMINILE – Finale 1° posto, Grecia-Ungheria – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

PROGRAMMA MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (finale duo tecnico misto), Rai Sport HD (preliminari del duo libero femminile e finali 3° e 1° posto pallanuoto femminile), Sky Sport Uno (nuoto artistico e finali 3° e 1° posto pallanuoto femminile), Sky Sport Arena (finale 3° posto pallanuoto femminile e finale duo tecnico misto), Sky Sport Mix (nuoto artistico e finali 3° e 1° posto pallanuoto femminile).

Diretta streaming: Rai Play (nuoto artistico e finali 3° e 1° posto pallanuoto femminile), Sky Go (nuoto artistico e finali 3° e 1° posto pallanuoto femminile), NOW (nuoto artistico e finali 3° e 1° posto pallanuoto femminile), Eurovision Sport (finali 7° e 5° posto pallanuoto femminile).

Diretta live testuale: OA Sport (finale duo tecnico misto).