Mondiali Singapore 2025, il programma di domani (1° agosto): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara

Venerdì 1° agosto proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: in calendario ci saranno i preliminari del trampolino da 3 metri femminile e la semifinale e la finale del trampolino da 3 metri maschile dei tuffi, e batterie, semifinali e finali del nuoto.

L’Italia vedrà in gara per quanto riguarda i tuffi nel trampolino da 3 metri femminile Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini, mentre nel nuoto saranno in gara nella notte sei azzurri nelle batterie di quattro specialità individuali e la 4×200 metri stile libero maschile, infine nel pomeriggio si disputeranno quattro semifinali e cinque finali.

I Mondiali 2025 degli sport acquatici in programma a Singapore saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 HD (batterie e finali nuoto dalle 13.30, finale tuffi), Rai Sport HD (preliminari dalle 06.25 e semifinale tuffi, finali nuoto fino alle 13.30), Sky Sport Uno (batterie e finali nuoto, semifinale e finale tuffi), Sky Sport Arena (preliminari tuffi), Sky Sport Mix (preliminari, semifinale e finale tuffi, finali nuoto), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go, NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di tutte le gare.

CALENDARIO MONDIALI SPORT ACQUATICI SINGAPORE 2025

Venerdì 1° agosto

03.02 TUFFI – Trampolino 3m donne, preliminari (PELLACANI Chiara, PIZZINI Elisa) – Sky Sport Arena, Sky Sport Mix, Sky Go, NOW, dalle 06.25 Rai Sport HD, Rai Play

04.02 NUOTO – Batterie – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Rai Play, Sky Go, NOW

04.02 100m farfalla uomini (BURDISSO Federico, CECCON Thomas)

04.27 200m dorso donne

04.51 50m stile libero uomini (DEPLANO Leonardo, ZAZZERI Lorenzo)

05.25 50m farfalla donne (DI PIETRO Silvia)

05.49 Staffetta 4x200m stile libero uomini (ITALIA)

06.11 800m stile libero donne (QUADARELLA Simona)

08.02 TUFFI – Trampolino 3m uomini, semifinale – Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

11.32 TUFFI – Trampolino 3m uomini, finale – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

13.02 NUOTO – Semifinali e finali – Rai Sport HD poi dalle 13.30 Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix, Rai Play, Sky Go, NOW

13.02 100m stile libero donne, finale

13.10 100m farfalla uomini, semifinali

13.21 200m dorso donne, semifinali

13.34 50m stile libero uomini, semifinali

13.45 200m rana uomini, finale

13.59 200m dorso uomini, finale

14.08 200m rana donne, finale

14.24 50m farfalla donne, semifinali

14.39 Staffetta 4x200m stile libero uomini, finale

