LIVE Tuffi, Mondiali 2025 in DIRETTA: giornata dedicata al trampolino 3 metri uomini

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta LIVE dedicata alla semifinale e alla finale della gara di tuffi dal trampolino 3 metri uomini, con nessun italiano ancora in competizione vista l’eliminazione nei preliminari di Matteo Santoro e Giovanni Tocci che non sono riusciti a raggiungere le prime diciotto posizioni: il primo ha terminato la quinta rotazione al ventiquattresimo posto, mentre il secondo ha concluso alla diciannovesima posizione, ad un soffio dalla qualificazione.

Prima dell’inizio del programma maschile, alle 3.00 di notte (orario italiano) vi saranno i preliminari del trampolino 3 metri femminili, con le nostre Chiara Pellacani ed Elisa Pizzini che gareggeranno per l’accesso alla semifinale. Tornando al programma maschile, che inizierà alle 8.00 all’OCBC Aquatic Center di Singapore, il livello sembrerebbe essere molto visto che tutti hanno voglia di incidere in questi ultimi giorni di gare, con i Mondiali di nuoto 2025 di Singapore che termineranno domenica 3 agosto.

Ci saranno, nel corso dei cinque round della semifinale, dei salti dal coefficiente di difficoltà molto alto, con alcuni tuffatori che raggiungeranno anche esercizi da 3.9. Il grande favorito resta il cinese Wang Zongyuan, qualificato alla semifinale con il primo punteggio dei preliminari, davanti al messicano Osmar Olvera Ibarra e il connazionale Cao Yuan.

La speranza è di poterci godere due gare di altissimo livello, con l’amarezza dell’assenza di atleti italiani che resta. Tuttavia, come detto, il livello sarà molto alto già nella semifinale che inizierà alle 8.00, seguendo il fuso orario della nostra penisola, con la successiva finale che invece partirà dalle 11.30 con i migliori dodici che se la giocheranno fino alla fine per delle importantissime medaglie per la categoria. Ovviamente, potrete seguire entrambi gli eventi qui, su OA Sport, che vi propone la Diretta LIVE testuale di tutto il programma maschile: buon divertimento a tutti!