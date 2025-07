Quando l’Italia batte la Cina nei tuffi: l’ultima a riuscirci fu Tania Cagnotto 10 anni fa. Prima di Pellacani/Santoro…

Il talento non è acqua. Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno realizzato l’impresa delle imprese: vincere un oro mondiale nei tuffi, battendo i rappresentanti della Cina. È quanto accaduto quest’oggi nella gara del sincro misto dai tre metri, nella rassegna iridata di Singapore. L’OCBC Aquatic Center è stato teatro di qualcosa che Chiara e Matteo potranno raccontare in un futuro molto lontano ai loro nipotini.

Già, perché parliamo di due ragazzi estremamente giovani: Pellacani, classe 2002 e già bronzo mondiale in questa competizione dal metro, ha raggiunto quota sei podi a livello iridato (1 oro, 2 argenti e 3 bronzi); Santoro, classe 2006, ha portato il computo delle top-3 a 4, tutte racchiuse nella specialità del sincro misto odierno.

Già, è stata la combinazione di due stili “in volo” a fondersi e a dare vita alla magia. I due azzurri si sono imposti col punteggio di 308.13 davanti alla coppia australiana Cassiel Rousseau/Maddison Keeney (307.26) e a quella cinese Li Yajie/Zilong Cheng (305.70), per l’appunto, che ha pagato a caro prezzo l’errore nel quarto tuffo della loro prova.

Un’impresa, dunque, e l’ultima a riuscirci a livello iridato in casa Italia era stata Tania Cagnotto nei Mondiali di Kazan (Russia) del 2015, l’ultima volta in assoluto in cui il metallo pregiato incrociò il cammino del Bel Paese. In quel caso, la fuoriclasse bolzanina si impose dal metro, vittoriosa in finale col punteggio di 310.85 davanti alle cinesi Shi Tingmao (309.20) ed He Zi (300.30). In quella stessa circostanza, Tania si tinse anche di bronzo anche dai tre metri, preceduta proprio da Shi Tingmao e da He Zi. Chissà se Pellacani non replicherà questo risultato dai tre metri anche a Singapore…