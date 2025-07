Mondiali tuffi 2025, il programma di domani (31 luglio): orari, tv, italiani in gara

Giovedì 31 luglio all’OCBC Aquatic Center di Singapore andrà in scena la sesta giornata dei Mondiali 2025 di tuffi. Nell’impianto asiatico lo spettacolo non mancherà di certo e in questo day-6 lo schedule prevede i preliminari della gara maschile dal trampolino tre metri, semifinale e finale della gara femminile dalla piattaforma.

Giovanni Tocci e Matteo Santoro andranno in cerca della qualificazione dal trampolino 3m, volendo portare a termine le rotazioni nel migliore dei modi. Tocci farà leva sulla propria esperienza, mentre Santoro vorrà esprimere tutto il proprio talento, essendo un classe 2006 dal potenziale estremamente elevato.

Dai 10 metri è attesa Sarah Jodoin Di Maria che, ottenuta la qualificazione in semifinale per il rotto della cuffia, dovrà assolutamente alzare il proprio livello per entrare nell’atto conclusivo e giocarsela con le migliori. L’italo-canadese, oro continentale quest’anno dalla piattaforma, cercherà di esprimersi allo stesso modo degli Europei menzionati.

La sesta giornata dei Mondiali di tuffi 2025 a Singapore godrà della copertura televisiva di Rai 2 HD e di RaiSport HD, nonché di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e di Sky Sport Mix (211); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali delle varie gare previste nel day-6.

MONDIALI TUFFI 2025

Giovedì 31 luglio (orari italiani)

Ore 03.00 trampolino 3m uomini (preliminari) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix

Ore 09.30 piattaforma 10m donne (semifinali) – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Mix

Ore 12.15 piattaforma 10m donne (finale) – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Arena, Sky Sport Mix

AZZURRI IN GARA

Giovedì 31 luglio (orari italiani)

Ore 03.00 trampolino 3m uomini (preliminari) – Giovanni Tocci, Matteo Santoro

Ore 09.30 piattaforma 10m donne (semifinali) – Sarah Jodoin Di Maria

Ore 12.15 piattaforma 10m donne (finale) – Sarah Jodoin Di Maria (eventuale)

PROGRAMMA MONDIALI TUFFI: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD (trampolino 3m uomini (preliminari)), RaiSport HD (piattaforma 10m donne (semifinali) e piattaforma 10m donne (finale)), Sky Sport Uno (piattaforma 10m donne (semifinali)), Sky Sport Arena (trampolino 3m uomini (preliminari) e piattaforma 10m donne (finale)), Sky Sport Mix (programma completo).

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, NOW (programma completo).

Diretta live testuale: OA Sport (programma completo).