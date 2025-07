Mondiali scherma 2025 oggi in tv: orari 22 luglio, programma, streaming, italiani in gara

Finalmente si comincia. Oggi, martedì 22 luglio, si alzerà il sipario sui Campionati Mondiali 2025 di scherma, rassegna quest’anno in scena in Georgia, precisamente nell capitale Tbilisi. In occasione di questo day-1 di competizioni assisteremo alle prove del fioretto maschile individuale e della spada femminile individuale, segmenti dedicati però esclusivamente alla fase a gironi e ad eliminazione diretta fino al tabellone dei 64.

Si partirà alle ore 7:00 italiane con gli atleti del fioretto, dove non sarà presente alcun rappresentante della squadra azzurra, già qualificata per il tabellone principale in virtù del ranking. Per ciò che concerne la spada femminile (orario d’inizio: 9:00), i riflettori saranno invece puntati sulla veterana Rossella Fiamingo, unica del quartetto tricolore a dover disputare il percorso preliminare.

La speranza è che la pluri medagliata olimpica possa raggiungere le connazionali Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Sara Maria Kowalczyk oltre che ovviamente i colleghi fiorettisti Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso Marini.

Qui di seguito potete trovare il calendario, gli orari e la diretta tv e streaming della prima giornata dei Mondiali di scherma 2025 a Tbilis.

PROGRAMMA MONDIALI SCHERMA TBILISI 2025 OGGI

Martedì 22 luglio

07:00 Fioretto maschile individuale: gironi, eliminazione diretta fino ai 64

09:00 Spada femminile individuale: gironi, eliminazione diretta fino ai 64

MONDIALI SCHERMA TIBILISI 2025: GLI ITALIANI IN GARA OGGI

Fioretto maschile individuale: gironi, eliminazione diretta fino ai 64: nessun italiano

Spada femminile individuale: gironi, eliminazione diretta fino ai 64: Rossella Fiamingo

MONDIALI SCHERMA TBILISI 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: nessuna copertura

Diretta streaming: nessuna copertura