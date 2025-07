Mattia Furlani giù dal podio in Diamond League. Pinnock batte Tentoglou a Londra

Mattia Furlani non è volato lontano nella gara di salto in lungo che ha aperto l’undicesima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera sbarcato a Londra in questo torrido sabato estivo. Il Campione del Mondo indoor non è riuscito ad andare oltre gli 8.05 metri raggiunti in occasione del quarto tentativo con un vento a favore di 0,4 m/s, acme di una serie incominciata con 7.91 e proseguita con 7.61 e 7.83 prima di un nullo al quinto assalto.

Va assolutamente annotato che si è gareggiato su pedana bagnata e sotto una pioggerellina che ha dato fastidio agli atleti. In questi eventi soltanto i primi tre classificati hanno a disposizione il sesto tentativo, diritto che è purtroppo sfuggito al nostro portacolori per un paio di centimetri. Il giovane fuoriclasse laziale, che in stagione si era spinto a 8.37 metri e che vanta un personale di 8.38, si è dovuto accontentare della quarta posizione al suo rientro agonistico in seguito al terzo posto conseguito tre settimane fa agli Europei a squadre in quel di Madrid con la misura di 8.07.

Per il momento l’azzurro è ancora lontano dalle grandi prestazioni offerte in sala durante l’inverno (oltre alla stoccata di Torun va annotato anche il balzo da 8.30 con cui conquistò il titolo iridato a Nanchino) e dalla folata da 8.31 di cui si era reso protagonista a Rieti a fine maggio. Il bronzo olimpico di Parigi 2025 ha mancato l’appuntamento con il podio in Diamond League dopo la seconda piazza del Golden Gala, accompagnata da due successi nel World Continental Tour tra Hengelo e Turku.

Il giamaicano Wayne Pinnock è riuscito a vincere la gara di giustezza. Il 24enne caraibico, argento ai Giochi nella capitale francese, è piombato a 8.20 metri in occasione della terza prova e ha superato di un centimetro il greco Miltiadis Tentoglou, Campione Olimpico che per l’occasione si è fermato a 8.19 al terzo affondo. Terza piazza per l’altro giamaicano Carey McLeod (8.10 alla sesta), mentre alle spalle di Furlani si sono piazzati lo svizzero Simon Ehammer (8.03) e l’australiano Liam Adcock (7.89 per il trionfatore a Roma).