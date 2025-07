Atletica, l’Italia ottiene le prime due medaglie agli Europei U23 nella marcia. Dentato e Cappelletti in finale nei 200

Bilancio trionfale per i colori azzurri a fine sessione mattutina della terza giornata dei Campionati Europei Under 23 di atletica, in corso di svolgimento al Fana Stadion di Bergen (in Norvegia). La marcia ha regalato infatti all’Italia le prime medaglie della manifestazione, con il successo di Alexandrina Mihai ed il bronzo di Giulia Gabriele sulla distanza dei 10.000 metri su pista oltre al positivo quarto posto di Sofia Fiorini. Buoni riscontri nel complesso anche nei vari turni eliminatori delle altre specialità.

Due su tre per il Bel Paese al termine delle semifinali dei 200, con Damiano Dentato (20.78, -1.4 m/s) e Filippo Cappelletti (20.86, -0.3) che arrivano secondi nelle rispettive serie ottenendo il pass diretto per l’ultimo atto mentre Eduardo Longobardi (20.96 con -1.4) vede sfumare per soli 4 centesimi il ripescaggio attestandosi in sesta piazza nella prima delle due heat. Miglior tempo assoluto della mattinata per l’israeliano Blessing Akwasi Afrifah con 20.59 davanti a Dentato.

Non basta uno dei migliori lanci della carriera a Filippo Iacocca per superare lo scoglio delle qualificazioni nel martello, infatti il 67.70 (a circa mezzo metro dal primato personale, realizzato in una gara non inserita nel Global Calendar) ottenuto nella terza e ultima serie del gruppo A è valso solamente il 14° posto nella classifica assoluta, con la top12 distante appena 22 centimetri.

Epilogo beffardo nelle qualificazioni del lungo per Giulia Riccardi, 13ma con 6.12 (ha un personale di 6.35) e prima delle escluse dalla finale ad un solo centimetro dal 12° posto dell’ucraina Alina Listunova. Francesco Mazza centra l’obiettivo della vigilia e accede alla finale dei 3000 siepi con un progresso di ben 12 secondi, arrivando ottavo nella seconda batteria con 8:41.72 e rientrando tra i cinque migliori crono di ripescaggio, mentre l’altro azzurro in gara Ayoub Taissir non si migliora ed è solo 11° nella prima heat con 8:54.16 venendo eliminato.

Missione compiuta per i tre italiani impegnati nelle qualificazioni del triplo, tutti ammessi alla finale: 8° Federico Lorenzo Bruno con 15.90, 10° Alex Fabbri con 15.84 e 11° Federico Morseletto con 15.81. Benedetta Benedetti non va lontana dal personale con il 54.91 del primo lancio e avanza in finale nel giavellotto con un’incoraggiante seconda piazza assoluta nelle qualificazioni, mentre Sofia Coppari non va oltre un 46.57 e resta esclusa dalle migliori 12.